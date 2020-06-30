30 Haziran 2020 Salı, 14:14

Fotoğraf: AA

Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizmde Türkiye'nin kültürel ve tarihi değerlerini ön plana çıkarmak amacıyla 2020 yılını Patara Yılı ilan etmişti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek’in talimatıyla, pandemi süreci nedeniyle yeteri kadar gündeme gelemeyen Patara’nın ve Antalya’nın antik kentlerinin tanıtımına destek vermek amacıyla ‘Tarih Sanatla Buluşuyor’ adlı özel bir etkinlik gerçekleştiriyor.

İKİ BİN YILLIK TARİHİ KENTTE KONSER

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Antalya İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık işbirliğinde 1 Temmuz Çarşamba günü saat 19.30’da Patara Antik Kenti’nde online konser düzenlenecek.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN

Patara’da dünyanın ilk demokratik meclis binasında izleyicisiz gerçekleşecek özel programda opera sanatçısı Mehmet Yenigün ve ekibi, yerel sanatçılar Emre Dayıoğlu ve Burhan Tuzer sahneye çıkacak. Etkinliğe, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de katılacak. Patara Antik Kenti’nde düzenlenecek ‘Tarih Sanatla Buluşuyor’ etkinliği, Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından ve Kanal V ekranlarından canlı yayınlanacak.