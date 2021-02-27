Patara'dan binlerce kamyon kum hırsızlığı yapan çeteye operasyon

27 Şubat 2021 Cumartesi, 12:28

Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan Ova Mahallesi Ova B Tipi mesire yeri ulaşım yolu üzeri ve etrafındaki çöp ve sera atıklarını toplanması ve geri dönüşümüyle ilgili bir protokol kapsamındaki çalışmalarda, sahilden binlerce kamyon kum çalınarak satıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Ova Mahallesi sakini birçok kişinin de şikayetçi olduğu olayla ilgili Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, aralarında iş insanlarının da olduğu 20 kişi gözaltına alındı.

5 BİN KAMYONA YAKIN KUM HIRSIZLIĞI

Gözaltına alınanlar arasında M.B., E.T., T.T., O.D.K., N.U. ve A.U. gibi isimler bulunuyor. Temmuz 2020'den itibaren 3 bin ile 5 bin kamyon arasında kumu çeşitli yollarla kullandığı öne sürülen çetenin üyeleri, ifadeleri alındıktan sonra, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Patara'dan taşınan ve kamyonlarla satılan kumları, bazı inşaat firmalarının reklamlarında 'Zemin taşlarımızı Patara kumundan yapıyoruz' sloganıyla pazarladıkları da ortaya çıktı.

SERA ATIKLARINI TOPLAMA BAHANE

Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ile Kaş Kültür Sanat ve Eğitim Derneği (KAŞ-DER) arasında 1 Temmuz 2020 yılında bir protokol imzalandı. Protokol Ova B Tipi mesire yeri ulaşım yolu üzerinde ve etrafındaki çöp ve sera atıklarının toplanması, yeşil gübre olarak değerlendirilmesi gibi konuları içermesine rağmen, KAŞ-DER yöneticileri ve Faybahar isimli şirket temsilcileriyle aralarında Kaş Kaymakamlığı'nda görevli personelin de bulunduğu 20 kişi, bölgeden binlerce kamyon kum hırsızlığı yapmak ve satmakla suçlandı.

DERNEK BAŞKANI KAYMAKAMLIKTA GÖREVLİ

Alandaki tepe şeklinde olan kumların alınarak çukur olan yerlerin doldurulması, seralardan çıkan yeşil bitkisel atık malzemelerin alanda açılan çukurlara gömülerek uzun vadede geri dönüşüm, kompost ve gübre elde edilmesi gibi maddelerin yer aldığı protokol kapsamında, 2020 yazında Kaş Kaymakamlığı'na mevsimlik işçi olarak alınan H.K., kaymakamlıkta görevli olan dernek başkanı da olan amiri A.Y. tarafından projenin uygulanacağı alanda bekçi olarak görevlendirildi ve iddialara göre proje kapsamında uygulanacak hafriyat işlerinin yapılması için ihaleyi alan M.B. adlı girişimciye ait firmanın iş makinesi ve kamyonları alandan kum çıkarılmasını sağladı.

KUMU STOK YAPMIŞLAR

Bölgede açılan çok sayıda çukur ve bu çukurlara doldurulan atıklar nedeniyle etrafa kötü kokuların yayılması ve sivrisinek sorunun artması nedeniyle Ova Mahallesi sakinleri şikayetçi olmaya başladı. Mahalle sakinlerinden birçok isim kamyonu 125 TL'den 2 bin TL'ye değişen fiyatlar arasında kum satışı yapıldığı yönünde ifade verdi. İfadelerde kum satın alan kişiler, satın aldıkları kum miktarı, kime ne kadar ödeme yaptıklarını anlattı. İfadelere göre şüphelilerin Ova ve Kınık mahallerinde boş veya kiraladıkları arazilere, çıkardıkları binlerce ton kumu da satışa hazır şekilde stok yaptıkları da belirlendi.



