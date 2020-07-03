Patlama yaşanan havai fişek fabrikası ile ilgili uyarı: Yüksek oranda kanserojen gaz olabilir

03 Temmuz 2020 Cuma, 12:29

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, uzmanlar ortaya çıkan dumanla ilgili önemli uyarılar yaptı. Olayla ilgili bilgiler veren Dr. Alp Sirman, "Havada yüksek oranda zehirli kanserojen gaz olabilir. Meteoroloji rüzgara göre uyarı yapmalı" dedi.

Sakarya’da bulunan bir havai fişek fabrikasında büyük bir patlama meydana geldi. Fabrikada patlamaların devam ettiği belirtilirken, içeride 150 işçinin olduğu bilgisi geldi.

Konu ile ilgili bilgiler veren Dr. Alp Sirman Sakarya’daki havai fişek fabrikasındaki patlama ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Fabrikanın denetimsiz olduğunu ve her yıl patlamalar yaşandığını belirten Dr. Sirman, “Sanayi sitesinde bu kadar patlayıcı depolanmamalı” dedi.

Dr. Sirman, patlama sonucu ortaya çıkan renk ve pırıltı veren kimyasalların dumanı de ilgili de önemli uyarılarda bulundu. “Yakın yerleşim bölgelerinin boşaltılması gerekebilir” uyarısı yapan Dr. Sirman, “Havada yüksek oranda kanserojen gaz olabilir” dedi.

METEOROLOJİ RÜZGARA GÖRE UYARI YAPMALI

İşte Dr. Sirman’dan çarpıcı uyarılar:

Bu fabrikanın ilk patlaması değil. Patlama çok güçlü olmuş ve basınç her yerden hissedilmiş. Havada yüksek oranda zehirli kanserojen gaz ortaya çıkmış olabilir. Rüzgar güneybatıdan esiyor. Kuzeydoğudaki yerleşim yerleri uyarılmalı. Meteoroloji rüzgara göre uyarı yapmalı. Rüzgar yerleşim bölgesine doğru gelirse boşaltmak mantıklı olabilir.

Kaynak: Sözcü