Sakarya’da havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü 97 yaralı

03 Temmuz 2020 Cuma, 11:46

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonrasında geniş alanda duyulan patlama sesi insanları sokağa döktü. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürerken, bölgeye Düzce ve Kocaeli'den de takviye ekiplerin sevk edildiği bildirildi. Patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 1'i ağır 97 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Hendek ilçesi Yukarı Çalıca mevkiinde bulunan havai fişek fabrikasında, saat 11.30 sıralarında büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Sakarya'nın yanı sıra komşu il Düzce'den de duyulan patlamayla birlikte gökyüzüne dumanlar yükseldi. Havai fişekler, gökyüzünde ardı ardına patlamaya başladı. Patlamanın şiddetiyle fabrikanın yakınında bulunan bazı binaların camları kırıldı. Çevrede bulunan evlerde yaşayanlar büyük korku yaşadı.

4 ÖLÜ 45 KAYIP 97 YARALI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaralıların durumuna ilişkin son olarak yaptığı açıklamada, "Burada daha önce benze şekilde bu büyüklükte olmayan patlama olduğunu biliyoruz. Şu an hayatını kaybeden 4 vatandaşımız oldu. 97 yaralımızdan 16’sı taburcu edildi. 31 yaşında olan vatandaşın durumu ağır" dedi.

Havai fişekte çeşitli gazların bulunduğunu hatırlatan Bakan Koca, “Özellikle tansiyon, solunum sıkıntısı ve benzeri hastalar için riskli. Yakın bölgede ilk 12 saat önemli. Maskeli olunması, dışarı çıkılmaması, kapı ve pencerelerin dikkatli açılmasını öneriyoruz. 100 kişiye ulaştık. 20 kişinin işe gelmediğini biliyoruz. 45-50 civarında kişiden haber almaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı açıklamada, "Temennimiz odur ki bu yaralıların sağlık bir şekilde ailelerine dönmesi ve içeride olan yaralılarla ilgili olumsuz haberler almamaktır. Konuyla ilgili 3 bakanım orada" dedi.

Vali Kaldırım, "Burada 190 çalışan var. İçeride de 100’ün üzerinde çalışan olduğunu değerlendiriyoruz. Şu ana kadar bize intikal edenler var. Şua ana kadar bir can kaybı yok. İnşallah da olmaz. Biz bütün ekiplerimizle olay yerindeyiz. Patlamalar durduğu anda da müdahale yapacağız. Buranın denetimleri en son 3. Ayda yapıldı. Sürekli denetlenen bir yer. Ama böyle bir patlama meydana geldi. Sebebinin bulunması için çalışmalar devam ediyor. Kendiliğinden çıkanların olduğu ifade edildi” açıklamasında bulunmuştu.

PATLAMANIN MEYDANA GELDİĞİ FABRİKANIN UYDU FOTOĞRAFI

Sakarya Hendek'te, havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikanın bulunduğu bölgeden gökyüzüne dumanlar yükseldi. Patlamanın meydana geldiği fabrika uydudan fotoğraflandı.

AFAD EKİPLERİ BÖLGEDE

AFAD ise "Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası AFAD, 112, İtfaiye ve Jandarma ekipleri bölgeye ivedilikle sevk edilmiş olup, yangına müdahale çalışmaları devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

3 PATLAMA KAYDEDİLDİ AFAD'ın Hendek bölgesindeki deprem kayıt cihazlarına göre, ilk patlama 11:05'te olmak üzere saat 11:15 ve 11:18'de 3 güçlü patlama kaydedildi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN İLK AÇIKLAMA

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu şu bilgileri aktardı:

Tabi burası sevindirici bir yanı var. Şehrin çok uzağında, yerleşim yerlerine uzak bir yerde. Halkımıza zarar verebilecek bir durumda değil. Burada tam yetkili kimseye ulaşamadık. İtfaiye ve ambulansların dışında kimsenin içeriye girmesine izin verilmiyor. 150'ye yakın çalışanın olduğu, içerdeki insanların durumuyla ilgili net bir bilgimiz yok. Can kaybı olmadığı bilgisini aldık, ama net bilgiyi yetkililer verebilirler.

BAKANLAR BÖLGEDE

Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki patlamalar üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine geldi.

Diğer yandan CHP'li Engin Özkoç, Haydar Akar ve Tuncay Özkan da gelişmeleri takip etmek üzere bölgeye hareket etti.

AKP SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına ilişkin açıklamada bulundu. Çelik, "Dualarımız canlarımızla. Sakarya Hendek’te patlama olan havai fişek fabrikasında canlarımız var. Allah hepsini korusun. Tüm dualar ve gayretler onlar için." ifadesini kullandı.

PATLAMALAR VE YANGIN HALA DEVAM EDİYOR

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin, "Devletin bütün birimleri burada. Yoğun bir çalışma ve müdahale içindeyiz" dedi.

Yüce, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, çevre illerden yardım istediklerini aktardı.

Patlamalar ve yangının devam ettiğini belirten Yüce, şunları söyledi:

"Ekipler burada, biz buradayız. Yaralı sayısıyla ilgili kamuoyunu yanıltmak istemiyorum ama yaralılarımız var. Sayıları konusunda daha sonra detaylı bilgi veririz. Hele yatıştıralım, soğutma işlemleri bitsin, yangını söndürelim, yaralılarımızın sayıları daha net bir şekilde ortaya çıkar inşallah. İçişleri ve çalışma bakanlarımızın bölgeye intikal edeceği bilgisini aldık. Devletin bütün birimleri burada.

Yoğun bir çalışma ve müdahale içindeyiz. Hala patlamalar devam ediyor. İnşallah bu patlamalar bir an evvel son haline gelir ve sonuçlar hakkında daha teknik bilgileri aktarmaya çalışırız."

1 UÇAK 2 HELİKOPTER 15 ARAZÖZ GÖNDERİLDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı 1 uçak, 2 helikopter ve 15 arazöz araç takviyesinde bulunarak, bölgeye gönderdik. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

AFAD'DAN RADYASYON AÇIKLAMASI

AFAD, Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı. AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sakarya Hendek'te bulunan havai fişek fabrikasında 11.15 sılarında meydana gelen kaza endüstriyel bir kaza olup, yetkililerden alınan bilgiye göre söz konusu fabrikada herhangi bir radyasyon kaynağı bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından ölçümler sürekli yapılmakta ve konu takip edilmektedir" denildi.

Sakarya Ticaret Odası Başkanı Akgün Altuğ ise “Kapasite raporuna göre 195 çalışanı olduğunu biliyoruz. Ama fabrikada patlama sırasında kaç kişi olduğunu bilmiyoruz. Müdahaleler devam ediyor, net bir bilgi yok” ifadelerini kullandı.

CHP HEYETİ BÖLGEYE GİDİYOR

CHP Heyeti, Sakarya’daki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın olduğu bölgeye gidiyor.

CHP Grup Başkanvekili Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’dan oluşan bir heyet, Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gidiyor. Heyete, TBMM Başkanvekili, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar da eşlik ediyor.

Engin Özkoç yaptığı ilk değerlendirmede, duyduğu büyük üzüntüyü dile getirdi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bölgedeki yetkililerden bilgi aldıklarını, tablonun daha da ağırlaşmamasını ümit ettiğini belirten Özkoç, “Memleketim için, hemşehrilerim için çok üzgünüm. Yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Olay yerine ulaşmaya çalışıyoruz. Genel Başkanımızın talimatıyla bir heyet oluşturduk. Kaygımız, acımız büyük ve taze. İlk önceliğimiz müdahalenin en etkin, en doğru biçimde yapılmasının sağlanması. Bölgede yurttaşlarımıza elimizden gelen katkıyı ve desteği vereceğiz. Ancak, olayın meydana gelmesindeki ihmal, eksiklik, hata ne varsa peşini bırakmayacağımızın da bilinmesini istiyorum” dedi.