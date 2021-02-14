Patron, kadın maden mühendisinin kolunu kırdı iddiası
Balıkesir Marmara Adası’ndaki bir mermer firmasında çalışan maden mühendisi Canan Tosun, patronun oğlu F.U.'nun saldırısına uğradığını ve kolunun kırıldığını iddia etti. Canan Tosun darp raporu almaya çalışırken, Tosun'un kolunu kırdığı iddia edilen F.U. ise serbest bırakıldı.
Balıkesir Marmara Adası'nda bir mermer firmasında çalışan maden mühendisi Canan Tosun ile patronun oğlu F.U. arasında tartışma yaşandı.
Tosun’un ifadelerine göre, F.U. tartışmanın ertesi günü kendisini fabrikada yalnız yakaladı ve bütün kapıları kitledi.
Kendisini bıçakla kovalayan F.U.'dan kaçmaya çalışan Tosun, fabrikanın önünde yere düştü. Tosun, işçilerin araya girememesinin ardından F.U.'nun dayısının kendisini zor kurtardığını söyledi.
Saldırının ardından hastaneye giden Tosun'un kolu alçıya alındı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri tespit edildi.
F.U. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ise yaptığı açıklama ile Tosun’un yanında olduklarını belirterek, "Şiddet uygulayan F. U. derhal tutuklansın" çağrısı yaptı.
Basın Açıklaması | Marmara Adası’nda bir mermer ocağında çalışan İstanbul Şube kadın üyemiz Maden Mühendisi Canan TOSUN patronu tarafından darp edilerek şiddete maruz kalmıştır.https://t.co/eJa8rJh0BD pic.twitter.com/jmv1XhlKp5— Maden Mühendisleri Odası (@MadenMO) February 14, 2021
'CEZASIZLIK UYGULAMASI SON BULMALI'
TMMOB Maden Mühendisleri Odası, meslektaşları Canan Tosun'la ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Marmara Adası’nda bir mermer ocağında çalışan İstanbul Şube kadın üyemiz Maden Mühendisi Canan TOSUN patronu tarafından darp edilerek şiddete maruz kalmıştır.
Canan TOSUN darp raporu alarak savcılık ifadesini vermiş, ancak şiddeti uygulayan Fatih UYGUN tutuklanmak yerine serbest bırakılmıştır.
Ülkemizde son yıllarda giderek artan ve ağırlıklı olarak kadını hedef alan şiddet ne yazık ki işyerlerine de sıçramış, işyerinde yaşanan şiddet için de “cezasızlık” uygulaması söz konusu olabilmiştir.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak, üyemiz Canan TOSUN’un yanında olduğumuzun, kendisine uygulanan şiddette sorumluluğu bulunan kişilerin gereken cezayı almaları için elimizden geleni yapacağımızın bilinmesini istiyoruz. Toplumsal alanda artan şiddetin bir yansıması olarak değerlendirdiğimiz işyerinde yaşanan patron şiddetini kınıyor, şiddet uygulayanlara yönelik cezasızlık uygulamasının son bulmasını talep ediyoruz. "
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