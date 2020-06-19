Patronun fon itirazı
Hükümetin hazırlıklarını sürdürdüğü istihdam kalkanı paketi ile işsizlik Sigortası Fonu için işverenlerden yapılacak kesintinin yüzde 2’den yüzde 4’e çıkarılmasına işveren örgütleri itiraz etti.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile tarafların önceki günkü görüşmesine işverenler adına TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol katıldı. Alınan bilgiye göre kendilerinden yapılacak kesintinin artırılmasına karşı çıkan işverenler itirazlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da iletti.
İşverenlerin “eğer düzenleme çıkarsa pandemi döneminde işverenlere yapılan destek, 6 ay sonra geri alınmış olacak” şeklinde yorumlar yaptığı öğrenildi. Bu arada Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir de önceki gün,“İşsizlik sigortasında işveren payının artırılacağı söyleniyor. Lütfen yapılan bu yeni çalışmalarda bizim yükümüzü daha fazla artırmayın” demişti.
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