Patronun fon itirazı

19 Haziran 2020 Cuma, 06:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile tarafların önceki günkü görüşmesine işverenler adına TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol katıldı. Alınan bilgiye göre kendilerinden yapılacak kesintinin artırılmasına karşı çıkan işverenler itirazlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da iletti.

İşverenlerin “eğer düzenleme çıkarsa pandemi döneminde işverenlere yapılan destek, 6 ay sonra geri alınmış olacak” şeklinde yorumlar yaptığı öğrenildi. Bu arada Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir de önceki gün,“İşsizlik sigortasında işveren payının artırılacağı söyleniyor. Lütfen yapılan bu yeni çalışmalarda bizim yükümüzü daha fazla artırmayın” demişti.