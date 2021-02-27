Paul McCartney’nin şarkı sözleri otobiyografi olacak
Paul McCartney’nin şarkı sözleri, hayatını ve müziğini anlatmak üzere kitap olacak. 154 şarkı sözü, 2 cilt ve 960 sayfadan oluşan “The Lyrics: 1956 to the Present”adlı otobiyografi 2 Kasım 2021’de yayımlanacak.
İrlandalı şair Paul Muldoon’un editörlüğünü yaptığı ve girişini yazdığı otobiyografik eserdeki şarkı sözlerine, müzisyenin kişisel arşivinden taslaklar, mektuplar ve fotoğraflar eşlik edecek.
Bantmag'in aktardığına göre, hayatında her zaman, nerede olursa olsun, şarkı sözü yazmayı hiç bırakmadığını belirten McCartney, “Biliyorum ki bazı insanlar belli bir yaşa geldiklerinde, geçmişteki yaşantılarını hatırlamak için günlüklere başvurmayı severler ama benim öyle defterlerim yok. Benim sahip olduklarım, neredeyse aynı amaca hizmet ettiğini öğrendiğim şarkılarım, yüzlercesi. Ve bu şarkılar tüm hayatımı kapsıyor” dedi.
Kitap için hazırlanan tanıtım klibi:
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