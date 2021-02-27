Pavyona çevrilen iki kafeye yapılan baskında 40 kişi yakalandı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, pavyona çevrilerek müşteri kabul eden iki kafeye yapılan baskında müşteri ve çalışan toplam 40 kişi yakalanırken, 1 kişi gözaltına alındı, 125 bin TL para cezası uygulandı.
Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs kısıtlamaları kapsamında eğlence mekânlarının kapanmasının ardından, ilçedeki iki kafenin geceleri pavyon olarak faaliyet yürüttüğü bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, Tunalı Hilmi Caddesi ile Sakarya Caddesi'nde bulunan iki kafeye gece yarısı eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, müşteri ve çalışan, 3'ü yabancı uyruklu, 14'ü kadın olmak üzere 40 kişi yakalandı.
Türkiye'de çalışma izinleri olmadığı anlaşılan yabancı uyruklu 3 kadının sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı. Ayrıca mekânlarda bulunan kişilere, İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten toplam 125 bin 200 TL para cezası uygulandı.
2 iş yeri de mühürlenirken, olayla ilgili iş yeri yetkilisi İ.D. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
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