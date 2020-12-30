Pazarlık usulüyle yapılan dev ihale yabancıya gitmemiş

30 Aralık 2020 Çarşamba, 09:44

Olağanüstü koşullarda başvurulması gereken ‘pazarlık usulü’yle yaptığı 72 ihalesi Sayıştay’ın denetimine takılan AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin söz konusu ihalelerden olan 145 milyon 350 bin TL’lik işi, ‘yabancıya’ vermediği ortaya çıktı.

Birgün'den Yaren Çolak'ın haberine göre, AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin 2019 yılı faaliyetlerini denetleyen Sayıştay, ihalelerde kimi usulsüzlükleri tespit etti. Belediyeyi uyaran Sayıştay denetçilerinin raporunda, Üsküdar Belediyesi’nin 2019’daki ‘pazarlık usulü’yle yaptığı ihalelerin tablosu yer aldı. Buna göre, 72 ihale, giderek yaygınlaşan ve ‘istenmeyeni eleme aracı’ olarak başvurulan bu yöntemle gerçekleştirildi. ‘Pazarlık usulü’ne göre yapılan ihalelerin toplam sözleşme bedeli 162 milyon 352 bin 569 TL tutuyor. 72 ihaleden 49 tanesi mal alımı, 21 tanesi hizmet alımı, iki tanesi ise yapım işi ihalesi. Pazarlık İhale Usulü’ne (21/b) göre yapılan iki yapım ihalesinin toplam bedeli ise 146 milyon 340 bin TL. O ihalelerden biri de Üsküdar Belediyesi 16 Mayıs 2019’daki “Konut Proje İnşaatı Tamamlama İşi.”

İHALEYİ ALANLAR ‘TANIDIK’

Pazarlık yöntemiyle yapılan ihaleyi, Temelkon Mühendislik ve Kıymet İnşaat ortaklığı 145 milyon 350 bin TL bedelle aldı. Söz konusu ihale kapsamındaki Çengelköy Erguvan Evleri’nin inşaatı halen devam ediyor. 13 blok halinde 336 dairelik inşaat projesi ilk olarak 2017 yılında gündeme geldi. İhaleyi alan şirketlerin büyük ortağı Habil Kıymet olmasına karşın, ihale tarihinde Kıymet İnşaat firmasında Mehmet Tahir Tikici yönetim kurulu üyesi olarak bulunuyordu.

Ancak Mehmet Tahir Tikici’nin sahibi olduğu Yükseliş İnşaat, Çengelköy Erguvan Evleri’nin kendileri tarafından yapıldığını belirtiyor. Yükseliş İnşaat firmasının internet sitesinde şöyle deniyor: “Çengelköy Erguvan Evleri, yapımı 2019 yılında başlamış olup ve 2021 yılında bitirilmesi planlanan bir projedir. Üsküdar Belediyesi önderliğinde yürütülen kentsel dönüşüm konut projesinde, Yükseliş İnşaat yüklenici firma olarak tamamını yürütmekte ve konut inşaat, peyzaj, alt ve üst yapı olmak üzere birçok çalışmada tecrübe ve bilgi birikimini katmaktadır.”

AKP’DEN ADAY ADAYI…

Yükseliş firmasının sahibi Mehmet Tahir Tikici, 2007’de AKP’den İstanbul 1. Bölge Milletvekili aday adayı olmuştu. Eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Milletvekili Yalçın Akdoğan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım gibi AKP’nin önde gelen isimleriyle birlikte fotoğrafı bulunan Tikici, ülkenin pek çok yerinde inşaat işleri yaptı.