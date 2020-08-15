PCR testi ücretlerine zam: 110 liradan 250 liraya çıkartıldı!
Yurt dışı çıkışlarında istenilen PCR testi ücreti 110 liradan 250 liraya çıkartıldı.
Yurt dışına çıkışlarda PCR testi şartı arayan ülkeler için 110 lira karşılığında yapılan testin ücreti 250 liraya çıkartıldı. Görevi gereği yurt dışına çıkacak kamu görevlilerinden ücret alınmayacak.
Haber Global'in haberine göre; Sağlık Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, yurt dışına çıkışlarda PCR testi istenen ve bu testi yaptırmak üzere sağlık tesislerine başvuranların işlemlerinin nasıl yapılacağı belirlendi.
Buna göre, yurt dışına çıkmak için gideceği ülke tarafından PCR testi istenmesi nedeniyle test yaptırmak isteyenler, uçak bileti veya varsa görev kağıdını dilekçesine ekleyerek yetkili laboratuvarlara başvurabilecek.
Yetkili laboratuvar listesine ise şu adresten ulaşılabilecek:
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yetkilendirilmis-covi-d-19-tani-laboratuvarlari.html
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