Pegasus çalışanları sendikalaştıkları için işten çıkarıldı: Polis genel merkezde müdahale etti

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 22:23

Sendikalaştıkları için işten atılan Pegasus çalışanları işten atmaları protesto etmek için Pegasus Genel Merkezi'nde bir araya geldi. İşçiler ve Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, polisler tarafından dışarı çıkarıldı.

Pegasus Hava Yolları'nda 40'a yakın çalışan sendikalaştıkları için işten atıldı. Eylemlerini sürdüren çalışanlar Pegasus Genel Merkezi'nde bir araya geldi. İnşaat İş Sendikası'nın Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Pegasus'ta sendikalaşma süreci içinde 40 işçi işten çıkarıldı. Direnişe geçen ve bugün genel müdürlük binasına giren işçiler ile Nakliyat-İş Genel Başkanı polis tarafından dışarı çıkarıldı" denildi.

Evrensel'de yer alan habere göre, Pagasus’ta 40'a yakın çalışan hiçbir gerekçe gösterilmeden işten atılmış, Nakliyat-İş yaptığı açıklamada, Pegasus işvereninin bir taraftan 40'a yakın işçiyi işten çıkartırken bir taraftan da personel alımı için ilan verdiğini söylemişti.