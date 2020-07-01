Pegasus, Temmuz ayı yurt içi uçuşlarını açıkladı
Pegasus Havayolları Temmuz ayında gerçekleşecek yurt içi uçuş listesini yayınladı.
Pegasus Havayolları 1-31 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan Yurt içi uçuş listesini yayınladı.
Pegasus’un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda,
“İstanbul Sabiha Gökçen’den; İzmir, Ankara, Antalya, Adana, Batman, Bingöl, Bodrum, Diyarbakır, Dalaman, Denizli, Balıkesir, Erzincan, Erzurum, Elazığ, Şanlıurfa, Alanya, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kars, Konya, Malatya, Mardin, Muş, Amasya, Sinop, Ordu, Samsun, Trabzon, Van ve Sivas’a sefer düzenlenecek.
İzmir’den; İstanbul Sabiha Gökçen, Adana, Ağrı, Kayseri, Ankara, Elazığ, Şanlıurfa, Hatay, Mardin, Muş, Samsun, Trabzon ve Sivas’a
Adana’dan; İstanbul Sabiha Gökçen, Antalya, Bodrum, Dalaman, Trabzon, İzmir ve Van’a
Antalya’dan; İstanbul Sabiha Gökçen, Ankara, Adana ve Trabzon’a, Ankara’dan ise İstanbul Sabiha Gökçen, İzmir, Antalya, Bodrum ve Dalaman uçuş gerçekleşecek” ifadeleri yer aldı.
Temmuz ayı yurt içi uçuşlarımız için sen de hemen planını yap, sağlık ve güvenlik önlemlerimizle seyahatini gerçekleştir! Senin ilk seyahat planın nereye? #PegasusSağlıklıUçuşlar https://t.co/a3xC21i7yv pic.twitter.com/DxSpDG8ehV— Pegasus Hava Yolları (@ucurbenipegasus) July 1, 2020
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