Pegasus uçağında facianın eşiğinden dönüldü!
Pegasus Havayolları'nın İstanbul-Adana seferini gerçekleştirmek üzere havalanan uçağın motoruna kuş çarptı.
PC2090 sefer sayılı İstanbul-Adana uçuşunu gerçekleştirmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının motoruna kuş çarptı. Uçağın pilotları durumu hava trafik kontrolörlerine bildirdikten sonra kalkış yaptıkları meydana geri dönüş kararı aldı.
Marmara Denizi üzerinden geri dönen uçak güvenli bir şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaparken, TC-CRG seferden çekilerek bakıma alındı.
İstanbul-Adana yolcuları TC-CPU kuyruk tescilli başka bir Boeing 737-800 ile yaklaşık bir saatlik gecikmeyle seyahat edebildi.
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