Pegasus yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası başlattı
Pegasus Hava Yolları, tüm yurt içi uçuşlarda yüzde 25 indirimli bilet kampanyası başlattı.
Şirketten yapılan açıklama göre, kampanya kapsamında biletlerini 6-8 Ekim 2020 tarihleri arasında alanlar, 20 Ekim-30 Aralık 2020 tarihleri arasındaki tüm yurt içi seyahatlerini yüzde 25 indirimli fiyatlarla gerçekleştirebilecekler.
Kampanya biletleri, Pegasus’un web sitesi www.flypgs.com ve mobil uygulaması üzerinden de satışa sunuldu.
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