Pegasus yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası başlattı

06 Ekim 2020 Salı, 10:31

Şirketten yapılan açıklama göre, kampanya kapsamında biletlerini 6-8 Ekim 2020 tarihleri arasında alanlar, 20 Ekim-30 Aralık 2020 tarihleri arasındaki tüm yurt içi seyahatlerini yüzde 25 indirimli fiyatlarla gerçekleştirebilecekler.

Kampanya biletleri, Pegasus’un web sitesi www.flypgs.com ve mobil uygulaması üzerinden de satışa sunuldu.