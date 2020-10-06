Pegasus yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası başlattı

Pegasus Hava Yolları, tüm yurt içi uçuşlarda yüzde 25 indirimli bilet kampanyası başlattı.

AA
06 Ekim 2020 Salı, 10:31
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Şirketten yapılan açıklama göre, kampanya kapsamında biletlerini 6-8 Ekim 2020 tarihleri arasında alanlar, 20 Ekim-30 Aralık 2020 tarihleri arasındaki tüm yurt içi seyahatlerini yüzde 25 indirimli fiyatlarla gerçekleştirebilecekler. 

Kampanya biletleri, Pegasus’un web sitesi www.flypgs.com ve mobil uygulaması üzerinden de satışa sunuldu. 


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