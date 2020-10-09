Pegasus'un uçağı fırtınanın ortasında kaldı
İstanbul’daki yoğun yağış hava trafiğini olumsuz etkiledi. Pek çok uçak Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapamayıp Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Bu uçaklardan bir tanesi de Pegasus’un PC2675 numaralı uçuşunu yapan Boeing 737-82R tipi uçağıydı. Kayıtlara göre uçuşun 41 dakika sürmesi gerekiyordu fakat tam 1 saat 59 dakika sürdü. Uçakta korku dolu anlar yaşandı, sarsıntılar sebebiyle yaralananlar oldu.
Independent Türkçe'den Meriç Şenyüz'ün haberine göre Pegasus havayollarının TC-CPE tescilli Boeing 737-82R tipi uçağı havada korku dolu anlar yaşadı. Sabiha Gökçen Havalimanı’na kötü hava koşulları yüzünden inemeyen uçakta sarsıntılar sebebiyle yaralananlar oldu. Uçaktaki yolculardan biriyle konuşan Meriç Şenyüz olayı şu şekilde aktardı:
Sabiha Gökçen havalimanına iniş yapamayan uçak İstanbul üzerindeki turlarında şiddetli fırtınaya yakalandı. Şimşekler ve sarsıntılarla arasındaki yolculuk tam 1 saat 59 dakika sürdü. Kayıtlara göre aynı güzergahta bir gün önceki sefer 41 dakika sürmüştü.
Ne var ki tek sorun uçuşun uzunluğu değildi. Uçak 12.17’de nihayet Sabiha Gökçen’e iniş yaptığında fenalaşan ve yaralananların olduğu görüldü. İnişin hemen ardından sağlık ekipleri hemen ambulansla yaralıların yardımına koştu.
“SARI IŞIKLARIN ARASINDA KALDIK”
İsmini vermek istemeyen yolcu yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Uçağa ilk bindiğimde yanımdaki kadın yolcu ilk uçuşu olduğunu, yardımcı olmamı istedi. Emniyet kemerini bağladım. 40 dakika sürecek hiç merak etmeyin dedim. Sanırım en büyük şoku o yaşadı. Sabiha Gökçen’e inmeyi beklerken, şimşek olduğunu tahmin ettiğimiz sarı ışıkların arasında kaldık. Uçak bir hayli yükseldi oldukça da sarsılıyordu."
Pilot tarafından yolcular arasında doktor ve sağlık çalışanı olup olmadığının sorulduğunu aktaran yolcu sözlerine şöyle devam etti:
"Uçağın arka tarafında bir hareketlenme oldu. Hostesler de ilk yardım çantası taşıyordu. Sanıyorum birkaç kez daha inmeyi denedik. Uçak sarsıldıkça çok sayıda yolcu istifra etti. Fenalaşanlara şekerli su verildi. Pilot Sabiha Gökçen’e hava muhalefeti nedeniyle iniş yapılamadığını yolcuların sabrını rica ettiklerini söyleyen bir anons yaptı. Endişeye gerek olmadığın da söyledi."
Ne var ki bu uyarılar yolcuları sakinleştirmeye yetmemiş, lunaparktaki roller coaster’lar gibi sarsıldıklarını söyleyen yolcu şöyle devam etti:
"Uçak sarsıldıkça feveran edenler oldu, kelime-i şehadetler ve bismillah sesleriyle, öğürenler ve istifra edenlerin sesleri birbirine karışıyordu. Kovid riski nedeniyle maskeleri çıkarmaktan da korkuyorduk. Fenalaşan su içip, kusup geri maskesini takıyordu. Ben de bir kez bayıldım. Yanımdaki ilk kez yolculuk yapan yolcu, bana sürekli ‘ölecek miyiz’ diye soruyordu. Derken nihayetinde yere indik. Ama uçaktan çıkamadık çünkü yaralılar ve rahatsızlananlar olduğu önce onların tahliye edileceğini sonra inebileceğimiz söylendi. Uçağımıza ambulans yanaştı sağlık çalışanlarının elinde kanlanmış bezler gördüm."
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