Peker iddiaları gündeme getirmişti: Nadir Salifov'un öldürülmesinde 4 kişi gözaltında

02 Temmuz 2021 Cuma, 19:34

Suç örgütü lideri "Lotu Quli" lakaplı Nadir Salifov'un Antalya'da bir otelde öldürülmesiyle ilgili düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Suç örgütü lideri Nadir Salifov, geçtiğimiz yıl Antalya'da bir otelde öldürüldü.

Salifov'un öldürülmesinin talimatını verdiği tespit edilen Namık Canıyev ve onunla birlikte hareket ettiği belirlenen yabancı uyruklu 4 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli İzmir, Erzurum ve Kocaeli'de bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda N.A, C.K, E.A. ve M.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin Antalya'da bulunan oteldeki cinayet sonra kaçma görüntüsü ve operasyon anı görüntüleri de basın ile paylaşıldı. Namık Caniyev'in yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

PEKER'İN İDDİALARI

Hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker, mayıs ayında yayınladığı videoda şu iddialara yer vermişti:

"- Rus voroskoy (suçluların dünyası) sistemi, yani kanun dışı insanların oluşturduğu yapının bir grubunun başında olan Nadir Salifov, Türkiye'de gözaltına alınıp, polis cinayetine karıştığı için deport edildi mi? Organize şubede bu kişinin deport tutanağında polis katili olduğu yönünde yazı var mı? Ayrıca böyle bir evrak organize şubede var mı?

- Sedat Peker'in açıklamalarında iddia edildiği üzere Mehmet Ağar kendi telefonundan ya da koruma polislerinin telefonundan dönemin İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı arayıp bu arkadaşı bırakın dedi mi? Sinyal ve baz kayıtlarının alınması gerekir, doğru olan o?

Sedat Peker'in açıklamalarında bahsettiği Nadir Salifov tekrardan Türkiye'ye giriş yapabilmiş mi? Giriş yapmışsa hangi birimin, hangi mahkemenin vermiş olduğu kararla Türkiye'ye gelebilmiş ve deportu kaldırılmış..."