Peker operasyonunda gözaltına alınmıştı: Cumhur'un ortaklarından Feridun Öncel tepkisi
MİSİAD Başkanı Feridun Öncel'in gözaltına alınmasına Şanlurfa'da AKP'den ve MHP'nin gençlik teşkılatı Ülkü Ocakları'ndan tepki geldi.
Sedat Peker'in lideri olduğu suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı (MİSİAD) Feridun Öncel gözaltına alındı. Öncel'in gözaltına alınması, memleketi Şanlurfa'da Cumhur İttifakı'nın iki kanadından da tepki aldı.
Eyyubiye AKP İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Halil Öncel, Twitter hesabından Feridun Öncel ve diğer MİSİAD üyelerinin yer aldığı fotoğrafı paylaşıp şöyle yazdı:
"Feridun Öncel bu memlekette bu devlette 65 yılını bayrağı için ömrünü bedel ödeyerek ödemiştir.Asla karanlık işler içinde bulunmamıştır.Devleti ve bayrağı için her daim devletinin emrinde olmuştur. Her zaman da öyle kalmıştır."
"DAHA ÖNCE ONUNLA ARKADAŞ OLANLARI ALIN BAKALIM"
Öncel'e yönelik gözaltıya bir tepki de MHP'nin gençlik teşkilatı Ülkü Ocakları'ndan geldi. Akçakale Ülkü Ocakları Başkanı Halil Kurtboğan, Twitter hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenip "Bizler şahitlik ederiz ki siz ve güvenlik güçlerimiz HDPKK ve Tüm örgütlere göz açtırmıyorsunuz. Allah razı olsun!" derken şöyle devam etti:
"Lakin daha önce bir çok kez AK Parti'ye oy isteyen, mitingler düzenleyen botokslu mafya yüzünden Ş.Urfa MHP eski il başkanımız ve ağabeyimiz olan Sn. Feridun Öncel'i göz altına alıp tutuklamaya hakkınız yok! Elbette sizlere akıl verecek değiliz lakin.
Botokslu mafyayı cezalandırılacağım diye daha önce onunla arkadaş olan vs. Herkezi cezalandıramassınız şayet böyle bir durum yapılacaksa hergun onunla görüntülü konuşan ve ona destek verenleri de alın içeri bakalım.
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