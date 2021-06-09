Sedat Peker'den yeni paylaşım: 'Demirören paralarını yurtdışına kaçırmadan tüm mallarına el koyun'
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabı Twitter'dan yeni iddialarda bulundu. "Ziraat Bankası yönetimini uyarıyorum" diyen Peker, "Demirören paralarını yurtdışına kaçırmadan tüm mallarına el koyun" dedi.
Yayımladığı videolardaki iddialarla gündeme gelen organize suç örgütü lideri Sedat Peker, son olarak sosyal medya hesabı Twitter'dan yeni iddialarda bulundu.
Demirören Medya'nın, Doğan Medya Grubu'nun 2018 yılındaki satışında Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolarlık krediyi ödemediğini öne süren Peker, yeni paylaşımlarında Ziraat Bankası yönetimine seslendi.
"Ziraat Bankası yönetimini uyarıyorum" diyen Peker, "Demirören paralarını yurtdışına kaçırmadan tüm mallarına el koyun. Yoksa kanun önünde gelecekte sizler de mahkum olursunuz" ifadelerini kullandı.
Peker'in paylaşımları şu şekilde:
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