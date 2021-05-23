Peker ve Soylu'nun "Ağabey" dediği isim bu işin neresinde?

23 Mayıs 2021 Pazar, 14:27

Tarih, 29 Temmuz 2020. Palmali Holding’in sahibi Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ üyeliği suçlamasıyla Silivri Cezaevi’nde tutuklu yargılanıyordu. İddianamesi yeni çıkmıştı. İddianameyi okuyup Mansimov’a sorularımızı yöneltmiştik. Bugünlerde konuşmayan, avukatlarının dahi açıklama yapmadığı tüm meselenin odağındaki isim sorularımıza yanıt vermişti.

Odatv’de Sami Menteş ile Mansimov’a sorduğumuz sorulardan biri şuydu: “Tutuklanmanızın perde arkasında Erdoğan ailesiyle olan ilişkiniz olduğunu düşünüyor musunuz?”

Mansimov bu sorumuza, yaşadığı adli sürecin Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili olduğunu düşünmediklerini söylemişti.

SOYLU DA PEKER DE “AĞABEY” DİYE SESLENİYOR



Bugün ise, hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker’in açıklamaları, siyasetçilerden iş adamına, bürokrattan esnafa, bakanlardan yurttaşa herkesi konuşturdu. Fakat bir kişi hariç…

Önce uyuşturucu-mafya-siyaset üçgenine dair açıklamalar yapan Peker, “Ağabey” dedi “Çevresindekiler kötü” dedi.

Sonra Peker’in hedefindeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT’de katıldığı canlı yayında, “Bize ağabey gibi, baba gibi davranıyor” diye konuştu.

"AĞABEY" BU İŞİN NERESİNDE?

Evet, iddiaların sahibi ve suçlanan kişi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için “Ağabey” diyordu. Aylarca hapis yatan ve mal varlığını önemli ölçüde kaybeden Mansimov da “Erdoğan’la ilgili değil” diyordu. Peki birbirlerini uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlayan her iki ismin de “Ağabey” dediği Mansimov’un karşısına almadığı Erdoğan bu işin neresindeydi?

Bugün uyuşturucu hattından, deniz taşımacılığından bahsediliyor. Peker bugünkü açıklamasında, eski başbakanlardan AKP’li Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın, kokain ağının Venezuela üzerinde kokain ağı kurduğunu iddia etti. Yıldırım ailesinin onlarca yük gemisinin olduğu biliniyor.

Gelin size bir filosunda 200'den fazla gemi bulunan olayların başladığı ismin yanı Mansimov’un ortaklığından bahsedelim.

MİLYONLUK KREDİLER, TANKERLER VE ORTAKLIK

Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın ortak olduğu BMZ Denizcilik’ten üç tanker kiralayan Mübariz Mansimov, AKP döneminde büyüdü, gücüne güç kattı.

Mansimov, sadece Bilal Erdoğan ile değil Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan ve kayınbiraderinin satın aldığı Tuzla Tankercilik’le de yakın ilişkisi vardı. Mansimov, Mustafa Erdoğan'ın sahibi olduğu Tuzla Tankercilik Şirketi'nden de tanker kiraladı.

BMZ Group, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, oğlu Necmettin Bilal Erdoğan ve eniştesi Ziya İlgen’in ortaklığındaydı.

BMZ-Palmali ortaklığında devasa gemiler inşa ediliyor, törenlerle denize indiriliyordu. Bu törenlere Erdoğan ailesiyle birlikte Mehmet Ağar ve Mansimov da katılıyordu.

“YANITSIZ” SORULAR

180 milyon dolara 10 adetlik tankerler inşa ediliyordu. Ödemeler için krediyi ise Mansimov çekiyordu. Daha sonra gemiler 10 yıllığına Palmali’ye kiralanıyordu. Kira bedelleri ise BMZ’ye yükleniyordu.

Peki BMZ-Palmali ortaklığı ne oldu? O gemiler şimdi nerede? Çekilen krediler ne oldu?

Peker ve Soylu neden sürekli “Ağabey” diye sesleniyor?

Mübariz Mansimov neden sessiz?