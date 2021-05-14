Soylu-Ağar ilişkisinin perde arkası

14 Mayıs 2021 Cuma, 12:48

Türkiye, dün sabah bayramın ilk gününe gözlerini açtı. Hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker’in açıklamaları ise yine tartışma yarattı.

Sosyal medya hesaplarından bir video yayınlayan Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. Soylu’ya “Eşkıya mısın sen” diye seslenen Peker, “Sen demedin mi ‘Sedat Peker'e dosya hazırlıyorlar. Ben tehlikeli bir durum olursa haber vereceğim’ demedin mi? Koruma polisimi sen vermedin mi” dedi.

“BU NOKTAYA GELECEĞİNİ BEKLİYORDUM”

Soylu ise Peker’in açıklamalarına yaklaşık iki saat sonra sosyal medya hesabından yanıt verdi. “Aylardır bu senaryonun bu noktaya geleceğini bekliyordum” diyen Soylu, "Hayatının bir noktasında benimle temasın var ve bu ispatlanırsa Aziz milletimizin gözü önünde idam dahil her türlü cezaya, aşağılanmaya razıyım" ifadelerini kullandı.

TEPKİ GÖSTERDİĞİ AĞAR'DAN ÖZÜR GELDİ

Öte yandan Soylu, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın Yalıkavak Marina için "Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır" sözlerine de yanıt verdi. Soylu, "Benim devletim Libya’ya ve Karabağ’a çökülmesine fırsat vermedi. Kıytırık bir marinaya mafya bozuntularının çökmesine fırsat vermez. Türkiye eski Türkiye değil" dedi.

Peki sonra ne mi oldu? Mehmet Ağar, Soylu’nun açıklamasından yaklaşık 3 saat sonra Sözcü TV canlı yayınına katıldı. Ağar burada yaptığı açıklamada Soylu’dan ve Emniyet teşkilatından özür diledi.

Dün yaşananların ardından önce Sedat Peker, Mehmet Ağar ve Mübariz Mansimov Gurbanoğlu üçgeninde başlayan tartışmaya Süleyman Soylu’nun da dahil olması akıllara geçmişte yaşananları getirdi.

SOYLU-AĞAR GEÇMİŞİ

Soylu, Ağar’a “Kıytırık bir marinaya mafya bozuntularının çökmesine fırsat vermez. Türkiye eski Türkiye değil” diyordu. Ancak Ağar-Soylu ilişkisi ise çok daha eskiye dayanıyordu.

Soylu, 2008-2009 yıllarında adı daha önce Doğru Yol Partisi (DYP) olan Demokrat Parti’nin (DP) başındaydı. DYP’nin DP olduğu 2007 yılında ise genel başkan Mehmet Ağar’dı. Yani Soylu, Ağar’ın halefiydi.

2012 yılında AKP’ye katılan Soylu’nun yükselişi ise hızlı olmuştu. Soylu, 2016’da Efkan Âlâ'nın istifa etmesinin ardından İçişleri Bakanlığı görevine atanmıştı. Görülüyordu ki Soylu’nun geldiği makamlar daha önce Ağar’ın da bir dönem görevde olduğu yerlerdi. Dolayısıyla kulislerde, Soylu’nun bulunduğu görevlerde Ağar’dan sık sık görüş aldığı konuşulmuştu.

ATAMALARDAKİ “AĞAR ETKİSİ”

Öyle ki Soylu’nun İçişleri Bakanı olduğu ilk yıllarda Ağar’ın Bakanlığa geldiği, Soylu’nun Ağar karşısında önünü iliklediği, Ağar emniyetten atılan polislerin listelerini inceleyip, “Şu iyi adamdır, bu mecburen cemaatçi gibi görünüyordu” gibi gerekçelerle bazılarının göreve çağrılmasını istediği öne sürülmüştü. İddialar üzerine Ağar’ın avukatı açıklama yapmış ve yalanlamıştı. Ayrıca gazeteci Can Ataklı Soylu’nun İçişleri Bakanı olmasının ardından eski bir DYP’linin “Ağar kısa bir süre sonra Emniyet üzerinde ağırlığını hissettirecektir, operasyonlarda damgasını göreceğiz” dediğini yazmıştı.

Bununla birlikte Soylu’nun İçişleri Bakanı olduktan sonra yapılan kimi atamalar Ağar iddialarını güçlendirmişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne, 18 Temmuz 2019’da yapılan atama “Emniyet’te Ağar etkisi” olarak yorumlanmıştı. Henüz atanalı 1 yıl olan FETÖ kumpası mağduru Celal Uzunkaya görevden alınmış yerine Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'ın getirildiği açıklanmıştı. Atamanın perde arkasında Soylu ile Uzunkaya arasında yaşanan anlaşmazlıkların yattığı söylenmişti. Uzunkaya’nın yerine atan Aktaş’ın ise Mehmet Ağar’ın hemşerisi olması dikkat çekmişti. Aktaş’ın tercih edilmesinde Ağar’ın etkili olduğu öne sürülmüştü.

KEFİL OLDUĞU İSİM TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Öte yandan Ağar, 2017 yılında, FETÖ’nün "mülkiye" yapılanmasına yönelik davada eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’a kefil olmuştu. Ağar’ın "Bütün o dönemlerde, hakkında hiçbir olumsuz duyumumuz olmadı” ifadelerinin ardından Çapkın tahliye edilmişti.

Bakan Soylu, Ağar’a "Benim devletim Libya’ya ve Karabağ’a çökülmesine fırsat vermedi. Kıytırık bir marinaya mafya bozuntularının çökmesine fırsat vermez. Türkiye eski Türkiye değil” demişti. Fakat Pensilvanya’ya Fethullah Gülen’i ziyarete gittiğini açıklayan, FETÖ organizasyonu Türkçe Olimpiyatları’na katılıp Gülen’i öven Ağar'ın adı, hem İçişleri’ndeki atamalarda hem de yargıdaki kararlarda geçiyordu...