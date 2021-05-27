Peker'in iddiaları Adalet Komisyonu gündeminde

27 Mayıs 2021 Perşembe, 13:08

Bülbül, örgütlü suç kapsamında hakkında yakalama kararı olan Sedat Peker’in uyuşturucu ticareti hakkındaki iddialarla ilgili, “265 milyon dolarlık, Karakas'tan Türkiye'ye indirilecek olan kokain hakkında soruşturma açtın mı, hükûmetler arasında çalışmalara girdiniz mi? diye soruyoruz, cevap yok. İçişleri Bakanı çıkar, ‘vatan, millet, Sakarya’ edebiyatıyla işini yapmaz, görevini yapmaz. Savcılar ise saraydan talimat bekler. Savcılar neden resen soruşturma açmıyor?” dedi.

Bakan Soylu’nun televizyon kanalında Sedat Peker’in videolarını çok sayıda kişinin izlemesiyle ilgili yaptığı çocuk pornosu benzetmesine tepki gösteren Bülbül, “İçişleri Bakanının vatandaşa yaptığı hakaret bu. Senden İçişleri Bakanı olur mu? Bu rezalettir.” ifadesini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU’NA YAPILAN ÖRGÜTLÜ SUÇA GİRER"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyı hatırlatan Bülbül, “Bu linç girişimidir, Asliye Ceza Mahkemesi yetkili değil, bu örgütlü bir suçtur. Bu mesele, önümüzdeki dönemde başka başka kanallara gidecek, örgütlü suçların içine girecek, kimlere uzanacak hep birlikte göreceğiz.” dedi.

"SOYLU GÖREVDEN ALINMALI"

CHP’li Bülbül, “İçişleri Bakanının görevini sürdürmesi açık ve net Türkiye'de hiç kimsenin hukuki güvenliğinin olmadığını, kişi güvenliğinin olmadığını, can güvenliğinin olmadığını ortaya koymaktadır. Bu nedenle eğer "Bu memlekette hukuk devleti, demokrasi ve özgürlükler var." diyorsanız hemen görevden alın” dedi.