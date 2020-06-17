Pekin'de koronavirüs vakaları arttı: Okullar kapatıldı, uçuşlar iptal edildi

17 Haziran 2020 Çarşamba, 13:57

Korona virüsünün ilk ortaya çıktığı ülke olan Çin’in başkenti Pekin’de iki ay sonra patlak veren virüs dalgasında vakalar artıyor. Şehirde risk seviyesi yükseltilirken seyahat kısıtlamaları getirildi, yüzlerce uçuş iptal edildi ve okullar kapatıldı.

VAKA SAYISI 137’YE ÇIKTI

Yetkililer, son 24 saat içinde Pekin’de 31 yeni vakanın tespit edildiğini duyurdu. Yeni vakalarla beraber son altı günde toplam sayı 137’ye yükseldi.

1256 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Çin’in güneydoğusunda yer alan Fengtai bölgesinde bir toptan gıda pazarından kaynaklandığı düşünülen salgının patlak vermesinin ardından en az 1255 uçuş iptal edildi. Yerel yetkililerden Chen Bei, “Pekin, ithal vaka ve virüsün hızla yayılma tehlikesiyle karşı karşıya” dedi.

Tüm ilkokul ve ortaoğretim okullarında dersler durdurulurken, anaokulu ve üniversitelerde de eğitim askıya alındı. Yetkililer ayrıca park, müze ve kütüphane gibi kamusal alanlara da kişi sınırlandırılması getirdi.

‘KAYNAĞI HENÜZ BELLİ DEĞİL’

Bazı uzmanlar, Xinfadi pazarında ithal somonların kesilmesi için kullanılan tahtalarda Covid-19’a rastlanmasıyla beraber, virüsün Pekin’e ülke dışında gelmiş olabileceğini söyledi. Salı günü yapılan açıklamada, virüsün kontamine olmuş ürünler nedeniyle ortaya çıktığı ve insandan insana bulaştığı belirtildi.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nden Shi Guoqing ise virüsün kaynağının somon olduğuna dair hiçbir veri olmadığını söyledi.

PEKİN DIŞINDA VAKALAR TESPİT EDİLDİ

Pekin dışında Hebei, Liaoning, Sichuan ve Zhejiang eyaletlerinde de Xinfadi pazarıyla ilişkilendirilen vakalar tespit edildi. Heilongjiang da dahil olmak üzere bulaşma riskinden endişe duyulan eyaletlerde Pekin’den gelen ziyaretçilerin karantinaya alınacağı belirtildi. Makao Özel İdari Bölgesi’nde de Pekin’den gelenlerin 14 gün süreyle karantinada tutulacağı aktarıldı.

Kaynak: Gazete Duvar