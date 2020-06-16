Pekin’de sinemalar açılamıyor

16 Haziran 2020 Salı, 02:00

Lokanta, kafe ve dükkânların yavaş yavaş işe döndüğü ülkede sinema ve tiyatroların da yarından itibaren açılması planlanıyordu.

Kent yönetimi, Pekin’in çiftlik ürünleri tedarikinin önemli bir kısmını sağlayan Şinfadi pazarının kapatıldığını açıkladı. Kentte 56 gün aradan sonra perşembe günü yerel kaynaklı bir vaka açıklanmış, cuma günü de iki yeni vakaya daha rastlandığı bildirilmişti. Her iki vakanın da yakın tarihte Şinfadi pazarında bulundukları tespit edilmişti. Dün itibarıyla pazarda çalışan 517 kişinin test edildiği, 46 kişinin testinin pozitif çıktığı açıklandı. Pazarda çalışan veya tezgâhı bulunan yaklaşık 10 bin kişinin teste tabi tutulacağı ifade edildi.