Pekin’de sinemalar açılamıyor
Çin’in başkenti Pekin’de, iki ay sonra yeni vakaların ortaya çıkmasıyla “savaş hali acil durumu” alarmı verildi. Normalleşmeye hazırlanan şehirde, bu durumdan dolayı sinema ve tiyatro salonları, bir süre daha kapalı kalacak.
Lokanta, kafe ve dükkânların yavaş yavaş işe döndüğü ülkede sinema ve tiyatroların da yarından itibaren açılması planlanıyordu.
Kent yönetimi, Pekin’in çiftlik ürünleri tedarikinin önemli bir kısmını sağlayan Şinfadi pazarının kapatıldığını açıkladı. Kentte 56 gün aradan sonra perşembe günü yerel kaynaklı bir vaka açıklanmış, cuma günü de iki yeni vakaya daha rastlandığı bildirilmişti. Her iki vakanın da yakın tarihte Şinfadi pazarında bulundukları tespit edilmişti. Dün itibarıyla pazarda çalışan 517 kişinin test edildiği, 46 kişinin testinin pozitif çıktığı açıklandı. Pazarda çalışan veya tezgâhı bulunan yaklaşık 10 bin kişinin teste tabi tutulacağı ifade edildi.
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