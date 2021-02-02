Pelikancı yazar Hilal Kaplan'dan Boğaziçi öğrencilerine destek veren siyasilere hakaret
İsmi sık sık Pelikan grubu ile anılan Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan AKP'li kayyım Melih Bulu'yu protesto eden öğrencileri hedef aldı. Kaplan bugün yayınlanan köşe yazısında Boğaziçi'nde bir dönüşümün olduğunu öne sürerek, "Bu dönüşümün sancılarını yaşıyoruz" dedi. Destek veren siyasileri de hedef alan Hilal Kaplan, "İzzetlerini üç-beş oya pazara çıkardılar" ifadelerini kullandı.
AKP'ye yakınlığı ile bilinen Pelikancı Hilal Kaplan, bugün kaleme aldığı yazıda Boğaziçili öğrencileri hedef aldı. Kaplan yazısında bir dönüşümün olduğu için "sancılarının yaşandığını iddia ederken, eylemlere destek veren dindar öğrencileri de hedef aldı.
“DÖNÜŞÜMÜN SANCILARI...”
"Boğaziçi oligarşisi yıkılacak; yerine çoğulcu, demokratik ve ABD Konsolosluğu'na kırmızı hatla bağlı olmayan 'buralı' bir yapı kurulacak" diyen Kapalan, yaşanan olayları, "Bu dönüşümün sancılarını yaşıyoruz" şeklinde yorumladı.
DESTEK VEREN SİYASİLERE HAKARET
Kaplan, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek veren siyasilere de hakaret etti. Destek veren siyasilere, "İzzetlerini üç-beş oya pazara çıkardılar" diyen Kaplan'ın yazısındaki o bölüm şöyle:
"Anamuhalefetten de çelişkili sözler sâdır oldu: CHP'li Faik Öztrak, "Bu alçak provokasyonu kınıyoruz" diye açıklama yaparken, dengeyi sağlamak için CHP'li Özgür Özel de "Yaşam biçimlerini paylaşmasam da" notunu düşerek rektör karşıtı eşcinsel harekete desteklerini bildirdi.
Sözde "muhafazakâr" Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu ise mevzuyu yine hükümete bağladı ve Kâbe'yi aşağılayanları değil, "Ergen eylemini, suni gündem yapıyorlar" diyerek iktidarı suçladı.
Diğer parti üyeleri de yapılanın demokratik bir hak olduğunu savundu. Anlayacağınız bir CHP'li Öztrak kadar bile olamadılar. İzzetlerini üç-beş oya pazara çıkardılar."
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