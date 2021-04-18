Pelkas’tan Fenerbahçe'de 14 gole doğrudan katkı
Fenerbahçe’nin Yunan yıldızı Pelkas, Başakşehir karşısında gol sayısını 6’ya çıkarırken, daha öncede yaptığı 8 asistle de toplamda 14 gole doğrudan katkı verdi.
Fenerbahçe’nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, Başakşehir karşısında fileleri havalandırarak gol sayısını 6’ya çıkarırken, daha öncede yaptığı 8 asistle toplamda 14 gole doğrudan katkı verdi.
Süper Lig’de deplasmanda Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup eden Fenerbahçe’de Pelkas attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Maçın 57. dakikasında Ozan Tufan’ın pasında ceza sahası içi sol çaprazdan meşin yuvarlağı gönderen Yunan futbolcu, ligde gol sayısını 6’ya çıkardı. Dimitrios Pelkas, sarı-lacivertli formayla bu sezon ligde 26 maçta yaptığı 8 asistle toplamda 14 gole doğrudan katkı verdi.
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