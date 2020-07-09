Pellegrini de elden kaçtı!
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Betis, gelecek sezondan itibaren teknik direktörlük için Şilili Manuel Pellegrini ile anlaştı. Ünlü hocanın adı Fenerbahçe ile anılmıştı.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Betis, gelecek sezondan itibaren teknik direktörlük için Şilili Manuel Pellegrini ile anlaştı.
Real Betis Kulübü, 66 yaşındaki Pellegrini ile gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere 30 Haziran 2023'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Daha önce İngiltere'nin Manchester City ekibinde görev alan Pellegrini, takımını 2013-2014 sezonunda Premier Lig şampiyonluğuna taşımıştı. İspanya'da Real Madrid, Villarreal ve Malaga gibi takımlarda da çalışan tecrübeli teknik direktör, son olarak 2018'de başına geçtiği İngiltere ekibi West Ham United'da 1,5 sezon görev yapmıştı.
Ünlü teknik direktörün adı Fenerbahçe ile anılmıştı.
Sezona "Rubi" lakaplı Joan Francesc Ferrer ile başlayan Real Betis, geçen ay İspanyol teknik direktörün görevine son vermiş ve yerine geçici olarak Alexis Trujillo'yu getirmişti.
La Liga'da 35 haftada 41 puan toplayan Real Betis, 13. sırada bulunuyor.
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