Pembe yumruk atalım

14 Eylül 2020 Pazartesi, 05:00

Dünya çapında her yıl 30 milyona varan yeni olgu, yaklaşık 12 milyon ölüme neden olan yoğun bakımların en önemli hastalığı sepsis, enfeksiyonlara karşı vücudun verdiği düzensiz yanıta organ yetmezliklerinin eşlik ettiği bir klinik tablo. 13 Eylül Dünya Sepsis Günü nedeniyle Türk Yoğun Bakım Derneği etrafında bir araya gelen 13 uzmanlık derneği, 13 maddelik bildiri yayımlayarak uyarılarda bulundu.

Sepsisin yoğun bakımlarda her yaş grubunda sık görülen ölümcül bir hastalık olduğu, hızlı tanı konulup etkili ve doğru tedavi uygulandığında ölümün büyük oranda engellenebildiği anımsatılan açıklamada “Covid-19 pandemisi ile ilişkili olarak viral yayılımın önlenmesini sağlamak için toplum bazında kısıtlılıkları hayata geçirmeye yönelik tedbirler artırılmalı” denildi.

KORONAYI AĞIR GEÇİRENLER DİKKAT

Bildiride Covid-19 enfeksiyonunun, ağır seyirli formunda viral sepsise yol açtığı vurgulandı.

“Haziran ayından itibaren yavaş yavaş kısıtlılıkların kalkması sonrası ülkemizde toplumsal düzeyde bulaşıcılığı kontrol altına alınamayan salgının seyri endişe vermektedir” denilen açıklamada, sepsisten ölümlerin engellenebilmesi için şu önerilerde bulunuldu:

- Enfeksiyonun önlenmesinde en önemli uygulamanın “el yıkama” olduğunun ve şu an içinde bulunduğumuz pandemi sürecindeki etkenin damlacık yoluyla bulaştığı göz önüne alınarak maske kullanımı ve fiziksel/sosyal mesafenin önemli olduğunun toplumdaki farkındalığı artırılmalı.

- Enfeksiyon hızları ve hastaneye yatışları azaltmak için sık görülen enfeksiyonlara karşı etkili aşıların risk grubundaki kişilere uygulanması sağlanmalı.

- Sağlık çalışanları üzerindeki yük hafifletilmeli ve şiddetli Covid-19 ve sepsise karşı sağlık çalışanları daha güçlü hale getirilmeli

- Sepsis tanı ve tedavisinin kanıta dayalı gerçekleştirilmesi için ulusal eylem planları geliştirilmeli.

- Sepsis hastalarının gecikmeden 3. basamak yoğun bakım ünitelerine ulaşmaların sağlanmalı.

- Yoğun bakımların akılcı kullanımlarının teşvik edilmesi sağlanmalı.

- Ulusal hastalık istatistikleri ve raporlarında sepsisin doğru belgelendirilmesi sağlanarak sağlıklı veri toplanmalı.

- Toplumda gereksiz antibiyotik kullanımının bakterilerde antibiyotik direncine yol açtığı ve durumun tedaviyi zorlaştırdığı konusunda halk bilinçlendirilmeli.