PEN Yazarlar Derneği'nden Melih Bulu açıklaması: 'bu haksız, yersiz, ibretlik atamanın geri çekilmesini istiyoruz'

08 Ocak 2021 Cuma, 13:40

Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı kararı ile AKP'li Melih Bulu'nun rektör atanmasına tepkiler sürüyor. PEN Yazarlar Derneği, atamaya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi'ne (BÜ) siyasal erk tarafından, dışarıdan bir rektör atanmasıyla başlayan, öğretim üyeleri ve öğrencilerin hak arayışları ve protestolarıyla devam eden süreçte yaşanan baskı, şiddet ve gözaltılar; gençlerin karşılaştıkları kötü muamele ve işkence; hak ve hukuk çiğnenerek, onları “teröre” ilişkilendirme çabaları; sadece üniversite kapısına değil, akademik özgürlüğe de takılan kelepçeyi kınıyoruz" denildi.

Yayınlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"PEN Yazarlar Derneği olarak Üniversitelerin, özgür düşünceyi, eleştirel düşünceyi geliştiren, araştırmaya öncelik veren, ilim ve bilim yuvası olmaları gerektiğine inanıyoruz. Bu ilkenin karşısına dikilen en büyük tehlike ve tehdit, liyakatin değil, iktidarın siyasi-ekonomik emellerinin her alana hükmetme çabasıdır.

Boğaziçi Üniversitesi'ne (BÜ) siyasal erk tarafından, dışarıdan bir rektör atanmasıyla başlayan, öğretim üyeleri ve öğrencilerin hak arayışları ve protestolarıyla devam eden süreçte yaşanan baskı, şiddet ve gözaltılar; gençlerin karşılaştıkları kötü muamele ve işkence; hak ve hukuk çiğnenerek, onları “teröre” ilişkilendirme çabaları; sadece üniversite kapısına değil, akademik özgürlüğe de takılan kelepçeyi kınıyoruz. Çağdaş, evrensel, laik eğitimden yana; ilime, bilime saygılı olanlar "elitist, terörist" suçlamalarından korkmazlar. Direnme ve protesto hakları olduğunu bilirler. Bu süreçte BÜ Rektör Danışmanı Prof. Zafer Yenal ve BÜ Yayınevi Yayın Kurulu Başkanı usta yazar Murat Gülsoy’un bu görevlerden istifa ederek, ülkemizde nicedir unutulmuş olan "onur", "erdem", "sorumluluk" gibi kavramlara dikkat çektiler. Teşekkür ediyoruz.

Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan ve çeşitli sanat dallarında faaliyet gösteren sanatçılar ve yazarlar, "partili bir rektörün Boğaziçi Üniversitesi’nin temsil ettiği ve gelenekselleşmiş değerlere zarar vereceği inancındayız" diyerek bir açıklama yayımladılar. Temel değerleri anımsattılar:

Üniversitelerin siyaset aracı olarak kullanılmaması.

Akademik yöneticiler atamayla değil, seçimle belirlenmesi.

Akademik programların öğretim elemanlarınca; üniversite kurullarınca kararlaştırılması bilimsel özgürlüğün ve yaratıcılığın şartlarındandır.

BÜ mezunu yazar ve sanatçıların bildirisine katılıyoruz. Tüm üniversitelerimizin geleceği için bir an önce bu haksız, yersiz, ibretlik atamanın geri çekilmesini istiyoruz."