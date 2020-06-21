Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 1 şehit
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimizin şehit düştüğünü duyurdu.
Kuzey Irak'ta gerçekleşen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse'nin (22) memleketi Osmaniye'deki aile evine şehit olduğu haberi ulaştı.
Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse'nin naaşı, yarın Osmaniye Merkez Asri Mezarlık Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından tören ile Osmaniye Merkez Şehitliği'ne defnedileceği öğrenildi.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;
''Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 21 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bahse konu çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.''
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