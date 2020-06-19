Pençe- Kaplan operasyonunda bir şehit
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği Pençe-Kaplan Operasyonunu sırasında terör örgütü PKK'lıların açtığı ateş sonucu Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya şehit oldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği Pençe-Kaplan Operasyonunu sırasında terör örgütü PKK'lıların açtığı ateş sonucu Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya şehit oldu.
23 yaşındaki Kahya’nın naşı memleketi Kahramanmaraş’a yarın getirilerek, toprağa verilmesi bekleniyor. Kahya'nın şehit olduğu haberi Pazarcık ilçesindeki ailesine iletildi.
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