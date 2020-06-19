Pençe- Kaplan operasyonunda bir şehit

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği Pençe-Kaplan Operasyonunu sırasında terör örgütü PKK'lıların açtığı ateş sonucu Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya şehit oldu.

cumhuriyet.com.tr
19 Haziran 2020 Cuma, 18:35
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği Pençe-Kaplan Operasyonunu sırasında terör örgütü PKK'lıların açtığı ateş sonucu Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya şehit oldu.

23 yaşındaki Kahya’nın naşı memleketi  Kahramanmaraş’a yarın getirilerek, toprağa verilmesi bekleniyor. Kahya'nın şehit olduğu haberi Pazarcık ilçesindeki ailesine iletildi.


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