PEN’den ‘Dünya Barışı’ günü bildirisi: ‘Edebiyat, savaşı durduracak güçte kamuoyu yaratabilir’
PEN Yazarlar Derneği “Dünya Barışı’ Günü bildirisi yayımladı.
Bildiride şu ifadeler yer aldı:
Dünya Barışı ülküsünü savunan yurttaşların çoğu 1 Eylül alışkanlığını sürdürüyor; oysa 1981’deki BM kararı bağlamında 21 Eylül Barış Günü. (Bkz: https://internationaldayofpeace.org) Resmi adı Uluslararası Barış Günü, ama “Dünya Barışı” kavramı uluslararası barış ile sınırlı değil. Toplumlar ve bireyler arası barış evde, sokakta, kentte, doğada, her alanda şiddetsiz çözüm yollarını aramanın da değerli ve gerekli olduğunu vurgulayan bir kavram.
Dünya barışı için edebiyatın yapıcı işlevi var. Edebiyat belki savaşı durduramaz, ama savaşı durduracak güçte kamuoyu yaratabilir. Yazar, çevirmen ve yayıncılar aracılığıyla farklı kültürlerden insanlar birbirini daha iyi tanıyabilir, anlayabilir.
Anayasamızdaki tanım hukuken geçerli, fiilen ayaklar altında: “Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına dayalı laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir.” Barış isteyen herkes bu tanımı ciddiye alır ya da almalıdır. Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış,” anlayışı 500 yıl öncesinin saldırganlığı ile geçersiz kılınamaz. Barış insan hakları arasında sayılmalıdır.
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