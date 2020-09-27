Pendik'te ormanlık alanda yangın çıktı, şiddetli lodosla kısa sürede büyüdü
Pendik Kurtdoğmuş mevkii ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına çevre ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale edildi.
Yangın saat 04.00 sıralarında Emirli Köyü Kurtdoğmuş mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Şiddetli esen lodosun da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının meydana geldiği alanın dağlık ve engebe arazi olması nedeniyle itfaiye ekipleri yangına ulaşmakta güçlük çekti. Bunun üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı iş makinaları orman içinde yol açtı. İtfaiye ekipleri açılan yollardan geçerek yangına müdahale etmeye çalıştı.
İtfaiye ekipleri şiddetli esen rüzgar ve zor arazi koşullarına rağmen geniş bir alanda etkili olan yangını kısmen kontrol altına aldı. Bir yandan soğutma çalışmaları deva ederken bir yandan da rüzgarın alevleri yeniden dağıtmaması için çalışmalar devam ediyor.
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