Pentagon: Afganistan ordusunun ve hükümetin 11 gün içinde çökeceğine dair hiçbir ibare yoktu

19 Ağustos 2021 Perşembe, 09:51

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley Pentagon’da düzenledikleri basın toplantısında Afganistan’daki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Şuana kadar 5 bin kişinin Afganistan’dan tahliye edildiğini ifade eden Austin, tüm ABD vatandaşlarının ülkeden çıkartılabilecek kapasitenin bulunduğunu belirtti.

Austin, "İmkanımız olan herkesi tahliye ediyoruz, ettik ve zamanımız bitene kadar, kapasitemizi aşıncaya kadar tahliye etmeye devam edeceğiz" dedi.

Austin, ancak ABD kuvvetlerinin dışarı çıkıp havaalanına ulaşamayan grupları toplayacak kapasitesinin olmadığını dile getirdi.

ABD’nin Taliban ile ABD pasaportuna sahip kişilere kolaylık sağlanması için çalıştığını belirten Austin, "Bize yardım edenlere yardım etmek için ahlaki bir zorunluluğumuz var" dedi.

Austin, ayrıca şu andaki tahliye rakamlarının henüz istedikleri düzeye yakın olmadığını da kaydederek, "Bu nedenle 7 gün 24 saat çalışacağız" ifadesini kullandı.

"AFGANİSTAN ORDUSUNUN 11 GÜN İÇİNDE ÇÖKECEĞİNE DAİR HİÇBİR İBARE YOKTU"

Basın toplantısında konuşan ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley de yaptığı açıklamada, "Şimdi görevimiz havaalanını güvence altına almak, havaalanını korumak ve bize sadık olanları tahliye etmek" dedi.

Afganistan’da yaklaşık 4 bin 500 ABD askerinin bulunduğunu belirten Milley, askerlerin havaalanı ve tahliyenin güvenliği için çalıştığını ifade etti. Milley "Biz ABD ordusuyuz ve tüm Amerikalıları Afganistan’dan tahliye edeceğiz. Bu birinci önceliğimiz ve yıllar içinde bize destek olanları da tahliye edeceğiz, onları arkada bırakmayacağız" diye konuştu.

ABD Büyükelçiliği’nin kapanmasının ardından bir grup görevlinin havaalanında konsolosluk ve vize işlemlerini yapmaya devam ettiğini kaydeden Milley, saatte 500 ABD vatandaşı ve Afganın işlemlerinin yapıldığını belirtti. Miley ayrıca, "Benim için veya herhangi bir kimse için bu ordunun ve hükümetin 11 gün içinde çökeceğine dair hiçbir ibare yoktu" ifadelerini kullandı.

