Pentagon İstihbarat Dairesi: Rusya, PKK/PYD üzerindeki etkisini pekiştiriyor
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yayınlanan bir raporda Rusya’nın, terör örgütü PKK'nin Suriye'deki çatı örgütü 'Suriye Demokratik Güçleri' (SDG) üzerindeki etkisini pekiştirmeye yönelik çabalarına devam ettiği bildirildi.
Pentagon İstihbarat Dairesi tarafından yayınlanan rapora göre Rusya, geçen üç ayda "Suriye Demokratik Güçleri (SDG) üzerindeki etkisini pekiştirmeye ve yerel halkla etkileşime girmeye yönelik çabalarına devam etti."
ABD Savunma Bakanlığı Genel Müfettişi Vekili Sean O'Donnell tarafından hazırlanan raporda ayrıca, “Rusya, SDG ile Türkiye yanlısı güçler arasındaki ihtilafın çözümünde arabuluculuk yapmaya çalıştı, ancak SDG bunu reddetti” ifadelerine yer verildi.
"RUSLAR TEHDİT OLUŞTURMUYOR"
Pentagon raporunda, "Rus askerlerin Suriye’nin kuzeydoğusundaki eylemleri çatışmayı önleme mekanizmasını zaman zaman ihlal ediyor, fakat Koalisyon güçleri için bir tehdit oluşturmuyor" ifadelerine yer verildi.
Sputnik'te yer alan habere göre raporda ayrıca, “Rusya, gerginliğin kasıtsız tırmanışını önlemek amacıyla Suriye’nin kuzeydoğusunda Rusya ile koalisyon arasında kurulan çatışmayı önleme mekanizmalarını ihlal etmeye devam etti. Rus güçler genel olarak mekanizmaya bağlı kalsa da ihlal sayısı, bir önceki çeyreğe göre bir miktar arttı” ifadeleri yer aldı.
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