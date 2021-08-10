Pentagon'dan Covid-19 aşısı kararı
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon), tüm ABD askerlerine en geç eylül ayı ortasına kadar Covid-19 aşısını zorunlu hale getirmeyi planladığı aktarıldı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Covid-19 salgınına karşı yeni adım atmayı planlıyor. ABD Savunma Bakanı LIoyd Austin’in tüm Pentagon çalışanlarına gönderdiği bildiriye göre, tüm ABD askerlerine en geç eylül ayı ortasına kadar Covid-19 aşısının zorunlu hale getirilmesinin planlandığı aktarıldı.
Austin, Covid-19 aşısının zorunlu hale getirilmesi için en geç eylül ayının ortasına kadar veya ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onayının alınmasından hemen sonra harekete geçeceğini ve ABD Başkanı Joe Biden’dan onay isteyeceğini belirtti.
Covid-19’un Hindistan’da ortaya çıkan Delta mutasyonunun yayıldığına dikkat çeken Austin, "Gerekirse daha erken harekete geçmekten veya Başkan Joe Biden’a farklı bir yol önermekten çekinmeyeceğim" dedi.
BİDEN’DAN AUSTİN’E DESTEK
Austin’in açıklamalarının ardından Başkan Biden ise, Covid-19 aşısının askeri personel için gerekli aşılar listesine ekleme planını şiddetle desteklediğini belirterek, Austin ile birlikte mümkün olduğunca güvenli bir şekilde ihtiyaç duyulan her bir aracı sağlamak için çalışacaklarını ve aşıların hayat kurtaracağını dile getirdi. Biden, "Bu aşılar hayat kurtaracak. Nokta. Aşılar güvenlidir ve etkilidirler" dedi.
Biden ayrıca, özellikle aşılanmamış popülasyonlar arasında hızla yayılan Delta mutasyonu ve Covid-19 salgını ile mücadeleyi bırakamayacaklarını vurgularken, uygun olan her Amerikalının derhal aşılanması gerektiğini sözlerine ekledi.
FDA’NIN ONAYI BEKLENİYOR
FDA’nın Covid-19 aşısını onaylaması halinde ABD ordusu personeli için zorunlu olan 17 aşıya Covid-19 aşısı da eklenecek. Pentagon’un verilerine göre, tüm aktif görevli personelin yüzde 70’den fazlasının en az bir doz Covid-19 aşısı olduğu belirtildi.
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