Pentagon'un UFO raporunda büyük suçlama

27 Mayıs 2021 Perşembe, 15:46

Pentagon, Haziran ayında Kongre'ye "tanımlanamayan hava olayları" hakkında bir rapor sunacak.

Bu yılın başlarında, ABD Donanması'ndan sızan bir dizi fotoğraf ve görüntü, Amerikan hava sahasının üzerinde uçan gizemli nesnelere benzeyen cisimleri konu almaktaydı.

Pentagon'un Gelişmiş Havacılık Tehdit Tanımlama Programı'nın (AATIP) eski başkanı Luis Elizondo, ABD Savunma Bakanlığı'nı (DoD), hükümetin "tanımlanamayan uçan nesneler" (UFO'lar) hakkındaki ayrıntıları gizlemeye devam edebilmesi için kendi itibarını sarsmaya çalışmakla suçladı.

Elizondo, 2008 yılında ABD Savunma Bakanlığı'nın yürüttüğü "insansız hava olayları" raporlarını araştıran bir programda çalışmak üzere görevlendirilmişti.

64 SAYFALIK ŞİKAYET

Politico dün Elizondo'nun 64 sayfalık şikayetini Pentagon Baş Müfettişine 3 Mayıs'ta sunduğunu bildirdi.

Bazı internet blog yazarlarına atıfta bulunan Elizondo, "Blog yazarları beni yalancı olmakla suçlayan haberleri yaymaya başladılar. Hakkımda çıkan olumsuz haberler, bana ve aileme büyük zorluklara yaşattı" dedi.

Üst düzey bir yetkili, Elizondo'nun insanlara deli olduğumuzu zannedeceği konusunda uyarıldığını ve bunun güvenlik iznini etkileyebileceğini iddia etti.

Savunma Bakanlığı Genel Müfettişi (IG) ise şikayet hakkında yorum yapmazken, Elizondo'nun belgesinin sunulduğu gün Pentagon'un UFO'lar üzerindeki "eylemleri" hakkında bir soruşturma açtı.