Pentagram'dan yeni şarkı: 'Bu Düzen Yıkılsın'
Pentagram yeni şarkısı "Bu Düzen Yıkılsın"ı yayımladı. Şarkının klibi 1 Kasım 2020'de PentagramVevo kanalında olacak.
Fotoğraf: Twitter (@Pentagramzrkbl)
Pentagram, uzun zamandır beklenen yeni albümünün ilk şarkısı "Bu Düzen Yıkılsın"ı dinleyicileriyle buluşturdu. Şarkı, tüm dijital platformlarda yayımlandı.
Geçmiş üyelerinden Murat İlkan, Ogün Sanlısoy ve Demir Demirkan’ın da katıldığı "Akustik" albümü ardından yurt içi ve yurt dışında verdiği konserlerle 30. yılını kutlayan grup, yine aynı kadroyla yeni bir albüm için stüdyoya girdi.
Bu üretim sürecinin ilk çalışması olan “Bu Düzen Yıkılsın” da albümün dinleyiciyle buluşan ilk şarkısı oldu.
#BuDüzenYıkılsın şimdi tüm dijital platformlarda yayında. #Pentagram #Mezarkabul pic.twitter.com/VinGGVM8Id— Pentagram Mezarkabul (@Pentagramzrkbl) October 29, 2020
Sony Music etiketiyle bugün yayınlanan "Bu Düzen Yıkılsın"ın kayıtları Babajim İstanbul Stüdyoları'nda yapıldı. Kapak tasarımını H2U’nun yaptığı, Ezgi Aktan ve Ozan Tügen’in sesleriyle Neyzen Gökhan Özkök’ün nefesiyle eşlik ettiği şarkının video klibi ise 1 Kasım 2020’de PentagramVevo kanalında yayımlanacak.
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