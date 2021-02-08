Pep Guardiola: Penaltıları kalecimiz vurabilir

08 Şubat 2021 Pazartesi, 11:27

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Manchester City, dün akşam deplasmanda Liverpool'u 4-1 ile geçerken penaltı konusundaki başarısızlıkları yeniden açığa çıktı. Bu durum da Pep Guardiola'yı adeta çıldırttı.

Sezonun ilk yarısında Etihad'da oynanan Liverpool karşılaşmasında Kevin de Bruyne, maçın 41. dakikasında penaltı vuruşundan faydalanamamıştı ve o mücadele 1-1 sona ermişti. Dün akşam Anfield'da oynanan kritik maçta bu kriz yine belirdi.

Karşılaşma 0-0 devam ederken 37. dakikada penaltı kazanan Manchester City'de İlkay Gündoğan, topun başına geçti. Meşin yuvarlağın dibine giren tecrübeli oyuncu, topu üstten dışarıya yollayarak penaltı atışından faydalanamadı.

Karşılaşma sonrası konu hakkında açıklama yapan Pep Guardiola, "Kimin attığı mühim değil. Bu bizim için bir sorun. Önemli anlarda penaltı kaçırmamalıyız. Ederson hakkında düşüneceğim. Bir dahaki sefere takımın penaltıcısı olabilir" diye konuştu.