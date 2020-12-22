Pera Müzesi’nin yeni sergisi 'Kristal Berraklığı' ziyarete açıldı

22 Aralık 2020 Salı, 13:35

Sammy Baloji, "Maden Alanı Kazısı"

Pera Müzesi'nin yeni sergisi "Kristal Berraklığı", kristal imgesinin çağrıştırdığı şeffaflık kavramını farklı anlamlarıyla ele alıyor. Büyük bir ekonomi oluşturan minerallerin topraktan çıkarılmasıyla ilgili etik ve ekolojik sorunları mercek altına alan sergi, farklı coğrafyalardan 20 sanatçının eserlerini bir araya getiriyor.

Gluklya (Natalia Pershina-Yakimanskaya), Kliniğin Alimleri Pembe Kuvars’ı akışkan bedene aktarma süreci hakkında düşünüyorlar



TAM MATLIKTAN KUSURSUZ SAYDAMLIĞA...

Pandeminin etkisi altında geçen 2020 yılına, bu küresel krize atıfta bulunarak veda eden serginin küratörlüğünü Elena Sorokina üstleniyor.

Sorokina, kristallerin tam matlıktan kusursuz saydamlığa uzanan farklı özellikler taşıdıklarını ve sanattan büyüye, teknolojiden şifacılığa pek çok alanda kullanıldıklarını belirtiyor.

Adrien Vescovi, "Sayfa Bir"

Küratör, projenin çıkış noktasını ise şöyle ifade ediyor:

"Bilim insanları, canlı olmasalar da kristallerin genellikle ‘büyüdüklerini’ tarif etmiştir. Yaşayan pek çok organizma, kristal üretebilir. Eski kültürlerde kristaller ve mineraller duyuları olan varlıklar gibi görülmüş, canlı ve canlı olmayan, organik ve inorganik madde arasındaki geçirgen sınırlar için mükemmel bir metafor olmuştur."

FARKLI COĞRAFYALARDAN 20 SANATÇI

Sinem Dişli, "Pigment Ayrıştırması"

Farklı ülkelerden ve nesillerden sanatçıları bir araya getiren sergide; Sammy Baloji, Minia Biabiany, Katinka Bock, Bianca Bondi, Gaëlle Choisne, Kıymet Daştan, Elmas Deniz, Sinem Dişli, Gluklya (Natalia Pershina-Yakimanskaya), Deniz Gül, Ilana Halperin, Gülsün Karamustafa, Yazan Khalili, Paul Maheke, Şener Özmen, İz Öztat, Hale Tenger, Güneş Terkol, Berkay Tuncay ve Adrien Vescovi’nin eserleri yer alıyor