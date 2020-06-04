Perakendeci ofisi bırakıyor

04 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

Pandemiyle birlikte mevcut çalışma düzeninin altüst olması, evden çalışmanın verimliliği azaltmaması, ofislere dönüşün gerekli olup olmadığını sorgulamaya açtı.

Perakendeci, ofise kira vermek yerine, bu paranın daha iyi bir tüketici fiyatlamasının oluşmasında harcanabileceğini düşünüyor. CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, “Ofisimiz kapalıydı ama hiçbir dezavantajını görmedik. Verimlilik düşmedi. Ofislere bu kiraları vermenin lüzumu kaldı mı, sorguluyorum” dedi.

Çok daha fazla firmanın bu konuyu değerlendirmeye alabileceğine dikkat çeken Kartallıoğlu, “21. yüzyılın çalışma düzenini sonlandıran şey pandemi oldu. Şimdi idari personelimiz, genel müdürlüklerde çalışanlar için yeni bir normal var. Pek çok firmanın bir ofise ihtiyacı olmadığını düşünüyorum. Kirayı maliyet olarak kısıp tüketicinin faydası için harcayabiliriz” diye konuştu.

HERKES TEDİRGİN

Kartallıoğlu ile yeni normal haline gelen online basın toplantısında buluştuk. 2020’nin ilk çeyrek bilançolarında satışların bir önceki seneye göre yüzde 28 büyüdüğünü aktaran Kartallıoğlu, şöyle devam etti: “Ancak pandemi nedeniyle giderler arttı, kâr marjları geriledi. Brüt kârlılık düştü. Dünya genelinde hemen herkes tedirgin. Fiyat dalgalanmaları gelebilir. Bunu söndürmek için çok farklı kurumlar çalışıyor.”