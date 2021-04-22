Perakendeciler ile AVM yönetimleri arasındaki tartışma yeniden alevlendi
Perakende sektöründe pandemi nedeniyle uzun süredir ciro kaybı yaşanırken mağaza sahibi markalar ile alışveriş merkezleri yatırımcıları arasında devam eden kira ve ortak gider tartışması yeniden alevlendi.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Avdagiç’in, geçen günlerde Birleşmiş Markalar Derneği, Kategori Mağazacılığı Derneği ve Tescilli Markalar Derneği başkanlarıyla görüşmesinin ardından yaptığı “İki tarafı da mağdur etmeyecek yöntem geliştirmeliyiz. Markalar, ‘ciro kirası sistemi’ şeklinde tanımlanan kira yerine cirodan verilen payı artırma görüşünde birleşiyor” şeklindeki açıklaması, bu tartışmaya yeni bir kapı açarken ilk tepki Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nden (AYD) geldi. Bu konuda Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan AYD Başkanı Hüseyin Altaş, şu değerlendirmeyi yaptı:
‘GELİRİMİZ KALMAZ’
“Bu şekilde kiralamaya geçemeyiz. Çünkü bu durum AVM yatırımcılarını çok zora sokar. Sektörün taleplerini anlıyoruz ve bu yöndeki destekleri pandeminin başlangıcından bu yana sürdürüyoruz. Ancak ciro üzerinden kira alma yöntemini uygularsak bizim net bir gelirimiz olmayacağı için, bankalardan kredi alamayacağız. Bu da bizi büyük bir çıkmaza sokar. Ayrıca bu yöntemin bir diğer zararı da maalesef ki bazı kiracıların ciro kaçırmasıdır. Yani İstanbul’daki bir AVM’de satış yapıyor adam ama fişini Konya’daki mağazasının adına kesiyor. Doğal olarak da cirosu düşük görünüyor.”
Kira yardımında ise ciro odaklı bir yaklaşımları olduğunu vurgulayan Altaş, “Pandemide paket servisle cirosunu katlayan bir zincir restorana kira indirimi yapamayız. Ancak bu imkânı olmayan veya az olan küçük esnafa bu indirimi yapıyoruz” dedi.
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