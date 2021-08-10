Peribacalarında 'kaya balı' üretiyor
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde Yılmaz Aris (40), Ballık Vadisi’ndeki bahçesinin sınırları içinde bulunan metrelerce yükseklikteki asırlık peribacalarında doğal kaya balı üretiyor. Yılda 60 kilo civarında bal ürettiğini belirten Aris, “Yüzde 100 doğal olan bu balı ağır hastası olanlar daha çok talep ediyor. Organik olarak yetiştirdiğimiz kaya balının kilogramını 500 TL’den satışa sunuyoruz” dedi.
Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Yeşilhiar ilçesi Soğanlı Mahallesi’nde yaşayan 1 çocuk babası Yılmaz Aris, geçimini kaya balından sağlıyor.
Aris, Ballık Vadisi’ndeki bahçelerinde bulunan 3 peribacasında yaklaşık 150 bin arı ile doğal bal üretiyor. Aris, arıların ürettiği balları toplamak için metrelerce yükseklikteki peribacalarına tırmanıyor. Özenle toplanan doğal ballar, bölgeye gelen turistlere satılıyor, ülkenin çeşitli kentlerine gönderiliyor.
Yıllardan beri peribacalarında bal ürettiklerini belirten Aris, "Dedem ve babamdan süregelen kaya balı üreticiliğini ben de devam ettirmeye çalışıyorum. Peribacaları yerleşim yerine 1,5 saat uzaklıkta bulunuyor. Her gün bu yolu yürüyerek geliyorum. Çok zor ve ilgi gerektiren bir iş. Babamdan sonra 4 senedir kendi başıma kaya ballarının üretimini yapıyorum" diye konuştu.
‘KAYA BALI ÖNEMLİ GEÇİM KAYNAKLARIMIZDANDIR’
15 kovanda yaklaşık 150 bin arı ile kaya balı ürettiğini söyleyen Aris, "Mahallemizde 60'a yakın kayadan oyma arıcılıkla uğraşan kişiler var. Burada önemli geçim kaynaklarımızdan birisi kaya balıdır. Kaya ballarının üretimi için herhangi bir ilaç veya şekerli su vermeyiz. Arılar oğul verdiği zaman geliyoruz. Bir de hasat zamanı burada bulunuyoruz. İyi bir kaya balı için en uygun hasat dönemi ağustos ve eylül ayıdır. Yıllık 60 kiloya yakın bal üretimi yapıyorum. Yüzde 100 doğal olan bu balı ağır hastası olanlar daha çok talep ediyor. Hatta bir dönemde Osmanlı saray mutfağına ballar Soğanlı Mahallemizden gidermiş. Bu nedenle buraya Ballık Vadisi deniliyor. Organik olarak yetiştirdiğimiz kaya balının kilogramını 500 TL’den satışa sunuyoruz" diye konuştu.
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