Peride Celal’den ‘Dar Yol’
“Benimle yaşıt Dar Yol’u 1960’ların sonunda, bütün kitapların benim olmasını istediğim o coşkulu günlerde, İnkılap Kitabevi’nin yarı depomsu arka odasında bulmuştum; Atmaca’yla birlikte. Yirmilerine bir iki yıl var: Hem Dar Yol’u hem Atmaca’yı çok severek okuduğumu hatırlıyorum.” Selim İleri
DAR YOL’DAN İZDÜŞÜMLER*
Behçet
Necatigil Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü’nde Peride Celal’in yazarlık,
özellikle romancılık çabasını iki ayrı evreye ayırır. Yazar, başlangıçta “aşk
ve serüven romanları” yazmıştır. İkinci evredeyse, “gözlem, sanat ve çözümleme
yatırımlarıyla, öncekilerden çok ayrı ve Türk romanının gelişim çizgisi
üzerinde ağırlığı olan” yapıtlar...
Necatigil
ikinci evreyi 1954 tarihli Üç Kadının Romanı’yla başlatıyor. Bence asıl
başlangıç Dar Yol’dur. “Aşk ve serüven romanları”nda da hep yazınsal bir
düzeyi tutturmuş Peride Celal, Dar Yol’la birdenbire dümdüz olanın,
dramatik abartıların en aza indirgendiği kurmacının peşine düşmüştür.
Daha ilk
sayfadaki “giriş” bile, benzerine az rastlanacak kadar şaşırtıcıdır, hele o
dönemlerin yerli romanları göz önünde tutulursa: Yazar doğrudan doğruya
sahnede: Romanını nasıl yazdığını açıklıyor: Meliha’nın romanını yazmaya
koyulmuşken, bir yan kişi, Cenan öne çıkmış ve romancıyı alabildiğine etkilemeye
koyulmuş...
‘YAPITLARININ
KIYICI BİR ELEŞTİRMENİYDİ’
Önsözü
aşan ve kurgunun bu tuhaf, etkileyici girişi beni sonraları da etkiledi.
Romanın bir iç meselesi gibi beliriyor ama, romancının özeleştirisini de
yansıtıyor; aradan çekilmeden, sözü Cenan’a bırakmadan romancıya son bir konuşma,
dile getirme fırsatı. Sonra, olup bitenleri, artık Cenan’ın bakış açısından
okuyacağız.
Peride Celal “rastlantı” deyip geçerdi. 1988’de “Dostum
Selim İleri’ye” ilk basım Dar Yol’u şöyle imzalamış:
“1949,
İsviçre’den İstanbul’a geldiğim yıllar... İş peşine düştüğüm ve yeniden gazete
kapılarını aşındırdığım... Kırk yıl sonra size imzalamak hüzün veriyor biraz.”
Peride
Celal eski yeni, bütün yapıtlarının kıyıcı bir eleştirmeniydi. “Gotik roman”a
çok yakın Yıldıztepe’den (1945) mi söz açmışım, hemen susturur; tefrika
halinde kalmış Rüyalar Evi’ni mi önemsiyorum, güler geçer... Belki bu
sebeple Dar Yol’a da uzak duruyordu. Bütün ısrarlarıma rağmen bu
incelikli romanının yeni basımına uzun yıllar izin vermedi.
TÜYAP’ın
onur yazarı seçilmeseydi, o günlerde Oğlak Yayınevi bu romanı yeniden basmakta
diretmeseydi, belki yine Dar Yol’u unutuluş köşesinde bırakacaktı.
Tereddütlerden
sonra nihayet... Elbette diliyle, sözcükleriyle adeta boğuşarak:
BAHAR
AKŞAMLARINDAN BİRİNDE…
Otuzu
aşkın yıl daha geçmiş, gelgelelim Dar Yol bence duyarlığından hiçbir şey
kaybetmemiş 1940’ların Kadıköyü’nden, Fenerbahçesi’nden geriye ne kalmış: Çok
tartışılabilir ama Cenan’ın hayatı algılayışı hâlâ çok genç. Tıpkı yaşlı yazar
Sedad Kemal’in Cenan’a, yani gençliğe tutkusu gibi. Tıpkı Raif’in hiçliğe
sürüklenişi gibi.
Bir
sahne, bir an var Dar Yol’da; Cenan, Meliha, yaşlı yazar Kalamış’tan
Fener Burnu’na doğru yürüyorlar. Akşam oluyor. “Bahar akşamlarından biri…”
Tramvay rayları cadde boyunca gümüş izler... Bu anın sonuna yetişenlerdenim; bu
romanı belki bu yüzden bazen “görür” gibi oluyorum.
Bir an
da, Valikonağı Caddesi’ndeki evde, Peride Hanım’ın oturduğu giriş katında:
Arkadaki çalışma odası, balkonundan bakımlı bahçelerin yüründüğü. Ciltli, eski Dar
Yol’u orada imzalamıştı, ısrarımı kıramayarak...
O
akşamüstü kapaklı dolapta sakladığı dosyaları da göstermişti: tefrikalar, yarım
kalmış ya da henüz bitirilmemiş öyküler, taslaklar; akıllara durgunluk verici
bir yazı birikimi. Kim bilir, Dar Yol gibi nasıl örtbas edilmiş gizli
defineler...
Yarının,
“öz” edebiyata gönül vermiş okurları, Peride Celal’in büyük yazı emeğine şaşıp
kalacaklar, hayranlık duyacaklar.
(*)
Peride Celal'in Dar Yol romanının yeni basımı için Selim İleri'nin sunuş
yazısı.
Dar Yol / Peride Celal / h2O Kitap / 320 s.
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