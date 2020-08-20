Perinçek: Cumhurbaşkanımıza bırakalım müjdeyi ama Zonguldak açıklarında doğal gaz bulunduğunu biz de öğrendik

20 Ağustos 2020 Perşembe, 01:40

CNN Türk Televizyonu’nda Ahmet Hakan’ın sunduğu “Tarafsız Bölge” programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağız. İnşallah bu müjdeyi milletimize vermek suretiyle Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum” açıklaması değerlendirildi.

Programda, ABD merkezli Bloomberg News’in iki Türk yetkiliye dayandırdığı “Türkiye Karadeniz’de enerji kaynağı keşfetti” haberi de gündeme geldi. Programın konuklarından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Zonguldak açıklarında doğal gaz kaynağı bulunduğunu iddia etti.

Perinçek, “Cumayı beklemeden programda müjdeler açıklanmış oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza bırakalım müjdeyi ama verilen bilgiler, Zonguldak açıklarında hidrokarbon yatakları, doğal gaz bulunduğunu son bir iki gün içerisinde biz de öğrendik. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız müjdesini kendisi verecektir, o müjdenin ne olduğu konusunda izin verirseniz bir açıklama yapmayalım” diye konuştu.