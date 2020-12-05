Perinçek'in Mahir Çayan ve Deniz Gezmiş hakkındaki sözlerine tepki yağdı: "Bu zavallı ikisinin yanına bile yaklaşamazdı"
Doğu Perinçek’in, Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan hakkında, "Dolduruşa geldi; kulaklarını çektim" şeklindeki sözlerine, Çayan ve Gezmiş'in arkadaşı Yalçıner ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş gibi isimler sert bir şekilde tepki gösterdi.
140 Journos, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in hayatını ve siyasi geçmişini konu alan bir belgesel hazırladı. Belgeselde konuşan Perinçek, "Deniz ve Mahir dolduruşa geldi; kulaklarını çektim" dedi. Perinçek'in bu sözlerine Çayan ve Gezmiş'in arkadaşı Mustafa Yalçıner ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş gibi isimler sert bir şekilde tepki gösterdi.
"BU ZAVALLI İKİSİNİN YANINA BİLE YAKLAŞAMAZDI"
Yalçıner, "Bu faşist demagogun yüzüne ne Deniz ne de Mahir bakıyordu! Kibirle 'kulak çekme'den söz eden bu zavallı ikisinin yanına bile yaklaşamazdı!" dedi.
"ZÜBÜK'Ü CİDDİYE ALMAYIN"
"Konu Perinçek bile olsa tümünü izlemeden yorum yapmamak için açtım, 3 dakika sonra kapattım" diyen Erkan Baş ise, "İlk oyumu ‘61 seçiminde TİP’e verdim diyor, Aybar’ın konuşmasından etkilenmiş! 1- TİP 1961 seçimlerine giremedi. 2- Aybar, 1962’de Genel Başkan oldu. Özet: Bu Zübük’ü ciddiye almayın!" dedi.
Perinçek'in sözlerine gelen tepkilerin bazıları şöyle:
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