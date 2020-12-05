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Perinçek: Deniz ve Mahir dolduruşa geldi; kulaklarını çektim

140 Journos, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in hayatını ve siyasi geçmişini konu alan bir belgesel hazırladı.

cumhuriyet.com.tr
05 Aralık 2020 Cumartesi, 10:54

Perinçek belgeselde, gençlik ve Türkiye İşçi Partisi dönemini anlattığı bir bölümde Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan'ın dolduruşa geldiğini, onların kulaklarını çektiğini söyledi. 

'Kısmen iktidar' isimli belgeselde, o dönem kendisinin onlardan yaşça büyük ve daha birikimli olduğunu söyleyen Perinçek, silahlı mücadeleye yönelen gençlik hareketlerine karşı çıktığını söyledi. 


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