Perinçek: Deniz ve Mahir dolduruşa geldi; kulaklarını çektim

05 Aralık 2020 Cumartesi, 10:54

Perinçek belgeselde, gençlik ve Türkiye İşçi Partisi dönemini anlattığı bir bölümde Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan'ın dolduruşa geldiğini, onların kulaklarını çektiğini söyledi.

'Kısmen iktidar' isimli belgeselde, o dönem kendisinin onlardan yaşça büyük ve daha birikimli olduğunu söyleyen Perinçek, silahlı mücadeleye yönelen gençlik hareketlerine karşı çıktığını söyledi.



