'Personel fazlası' diyerek 2 bin kişiyi emekli eden TRT, 3 bin kişiyi işe aldı

16 Temmuz 2020 Perşembe, 08:25

TRT’de 5 bine düşen kadro yeniden 8 bini aştı. TRT’de personel fazlası olduğu gerekçesiyle 2 bin kişi emekli edildi ancak onların yerine 3 bin kişi işe alındı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; TRT'de personel fazlası olduğu gerekçesiyle emekliliğin fazla ikramiye verilerek teşvik edilmesi ve bazı personelin de başka kurumlara gönderilmesinin ardından kuruma 3 bin yeni personel alındığı ve 5 bine düşen kadronun yeniden 8 bini aştığı bildirildi. İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, ''TRT'de 2 bin civarında yetişmiş personel emekli edildi.

Emekli olmayanların bir kısmı da Devlet Personel Başkanlığı'nda havuza atıldı. Akabinde, 3 binin üzerinde yeni eleman alındı'' dedi.

ÖNCE GÖNDERDİ



CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ise tasarruf başta olmak üzere çeşitli gerekçelerle 2 bine yakın personeli emekli eden, 169 personeli de “istihdam fazlası'' diyerek farklı kurumlara gönderen TRT'nin 3 bin 149 kişiyi işe aldığını bildirdi. Sertel “TRT'nin 2017'de 7 bin 133 personeli vardı. KHK ile ihraç edilenler ve 1774 kişi emekli olunca personel sayısı 5 bin 303'e düştü. Ancak 3 bin 149 kişi sınavsız olarak işe alındı ve şimdi 8 bin 452 oldu'' dedi.

PARTİZANLIK DORUKTA



TBMM'de TRT ile ilgili araştırma önergesi ele alınırken konuşan CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi de, ‘'TRT, partizanlığın doruk noktasına ulaşmış, muhalefetin söz hakkının gasp edildiği, halkın sırtından toplanan vergileri nereye harcadığı belli olmadığı bir kuruma dönüşmüştür'' dedi.

TRT'de 2 bin personel emekli edildi. Bir kısmı da Devlet Personel Başkanlığı'nda havuza atıldı. Sonra da 3 binin üzerinde yeni eleman alındı.

‘VERGİLERİ HARCIYOR, HALKA HESAP VERMİYOR'



CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, TRT'nin 2017 ve 2018 yılı faaliyet raporlarını Sayıştay'a göndermediğini söyledi. TBMM'de konuşan Hamzaçebi, “2018 yılında TRT'nin toplam satışlarının maliyeti (dizi, belgesel, film vb) 1.6 milyar TL, faaliyet giderleri 1.1 milyar TL, toplam maliyet 2.7 milyar TL. Satışlardan elde ettiği hasılat ise 292 milyon TL. Sayıştay bandrol geliri ve elektrik faturalarını da dikkate alarak bir hesap yaptı. Sayıştay'a göre TRT'nin 2018 bilançosu 92 milyon lira zararla kapandı. Halkın sırtından toplanan vergiler TRT'ye gidiyor, TRT istediği gibi bunu harcıyor ve hesabını vermiyor” dedi.