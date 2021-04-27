Pervin Buldan'dan 128 milyar dolar iddiası: "Bu sözler itirafıdır"

27 Nisan 2021 Salı, 14:15

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında iktidarın aldığı 'tam kapanma' kararını ekonomik destek paketi açıklanmaması nedeniyle eleştiren Buldan, "İktidar güvenceden yoksun bir kapanma kararı aldı. İşçilere, ev kadınlarına, hizmet sektörüne desteğin olmadığı bir kapanma kararı. İnsanları evlerinde açlığa mahkum edenlere bir kez daha soruyorum insanlar taş mı yiyecek?" diye sordu.

Buldan, Merkez Bankası'nın döviz rezervleriyle ilgili tartışmaya ilişkin de "MB Başkanı, 'O SİHA’lar bedava uçmuyor' dedi. Bu sözler rezervlerin aynı zamanda Suriye savaşında harcandığının, ÖSO çetelerine maaş olarak verildiğinin itirafıdır" dedi.

Buldan’ın açıklamalarından özetler şöyle:

'KOBANİ' DAVASI

”Türkiye tarihinin en büyük siyasi kumpas davalarından biri olan Kobani yalanları davasının ilk duruşması Sincan’da başladı. Desteğini sunan herkese teşekkür ediyoruz. Dünkü duruşmanın kendisi de hukuksuzluklarla doluydu.

Yalanlarla açılan dava hukuksuzlukla başladı. Taraflı olduğunu saklamayan bir mahkeme başkanı heyetinin özellikle tam bir suçluluk psikolojisini, gerçeklerin açığa çıkmasından duyulan korkuyu bir kez daha gösterdi. Sanık sandalyesinde olan HDP değildir, asıl bu kumpasın sahipleri sanık sandalyesindedir. HDP bu kumpas davasında yargılanan değil yargılayan olacaktır.

HDP bu davada hesap veren değil hesap soran olacaktır. Arkadaşlarımız duruşma süresince tüm gerçekleri ortaya koyacaktır. Bu hukuki değil siyasi bir davadır.

Bu dava 7 Haziran’ın 31 Mart’ın intikam davasıdır. Bu dava toplumsal muhalefeti susturma davasıdır. Bu dava protestolarda ölümlere neden olan paramiliter güçleri kollama ve aklama davasıdır. Yolsuzlukların yaşandığı bir süreçte iktidarın kendini aklama davasıdır.

"HIRSIZLIK ÜÇGENİ KURMUŞLAR"

Ayakkabı kutularında, 128 milyar dolara, Çiftlik Bank’tan, Reza Zarrab’a yerli ve milli vurgun düzeninin son ayağı kripto para vurguncularıdır. Kriptocu yandaşlar 2 milyar dolar çıkarak ortadan kayboldular. Bunların hepsinin AKP’lilerle çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştır. Bunların referansları bellidir. AK referans yapılmadan kimse bu işlere giremez.

Adeta medya-siyaset-hırsızlık üçgeni kurmuşlar. Belediyelerimize kayyum atayanların belediyelerin insan kaçakçılığı yaptıklarını gördük. En son Ticaret Bakanı’nın vurgunu ortaya çıktı, görevden alındı ama hakkında açıldığı tek bir soruşturma açılmadı.

Bunlar vicdansız, ahlaksızdır.

"İNSANLAR TAŞ MI YİYECEK?"

İktidar yaklaşık 3 haftalık güvence ve destekten yoksun kapanma kararı aldı. İşçiye, emekçiye, esnafa desteğin olmadığı kapanma kararı. İnsanlar taş mı yiyecek, siz de vicdan kalmadı mı ya? Bu insanlar nasıl yaşayacak, kiralarını nasıl ödeyecek. İnsanların bayramını şimdiden zehir ettiniz.

Tüm işsizlere nisan-mayıs-haziran aylarında 3 bin TL doğrudan gelir sağlayalım. En düşük emekli maaşını 3 bin TL’ye yükseltelim. Çiftçilerin 50 bin TL’ye kadar olan borçlarını silelim. KÇÖ’yü aralık ayına kadar uzatalım. Kira ödemelerinin 30 Haziran’a ertelenmesini sağlayalım. Gelin Meclis’e üç gün fazla çalıştıralım bunu yasalaştıralım.

'128 MİLYAR DOLAR' TARTIŞMASI

128 milyar doların eritilip buharlaştırılması vurgunların en büyüğü. 128 yalan uyduruyorlar ama açıklayamıyorlar.

128 milyar doların rezervinin bir bölümünün 31 Mart yerel seçimlerinde kullanıldığı da artık sır değildir. MB Başkanı, “O SİHA’lar bedava uçmuyor” dedi. Bu sözler rezervlerin aynı zamanda Suriye savaşında harcandığının, ÖSO çetelerine maaş olarak verildiğinin itirafıdır.

Rezervlerin nerelerde heba edildiğinin itirafıdır. İktidar dış politikada ne zaman sıkışsa operasyona yöneliyor. Diyalog çağrımızı buradan bir kez daha tekrarlıyoruz.

128 milyar dolar konusu kriz ve çürümeyle hesaplama sürecidir. Kaybolan elbette ki sadece 128 milyar dolar değil hukuk, şeffaflıktır. AKP-MHP saray iktidarı rakamlardan korkar haline geldi. Korksunlar, hakikat bizimdir. Bu ülkede yaşanan her yolsuzluğun hesabını sorma gücü bizimdir. Rize’de köylüler direnmektedir. İkizdere halkını buradan selamlıyorum. Karadeniz halkının talana mücadelesi HDP’nin de mücadelesidir.”