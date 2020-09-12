Pervin Töre'nin hakkındaki mobbing ve hukuksuzluk iddialarına karşın işlem yapılamıyor

12 Eylül 2020 Cumartesi, 05:00

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Vekili Hüdayi Baş’a, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre tarafından kuruma alınacak kişi listesinde usulsüzlük yapması için baskı uygulandığı, Baş’ın baskılar sonucu kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği iddiasına yenileri eklendi.

Muğla’da, Töre’nin baskıları nedeniyle istifa eden ya da emekli olduğu belirtilen okul müdürleri olduğu öne sürülürken, Töre’nin, daha önce “görevden alınan ancak mahkeme kararı ile göreve geri dönmesi gereken müdürlerin görevlendirmelerini yapmadığı, mobbing davasını örtbas etmeye çalıştığı” dillendiriliyor.

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Vekili Baş, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti. Baş’ın kalp krizi geçirmesinin arkasında, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre tarafından, kuruma alınacak kişilerin listesinde usulsüzlük yapmadığı için “istifa et” baskısına maruz kalmasının olduğu iddia edilirken, Baş, Menteşe Kaymakamlığı’na şikayette bulunmuş ve “Hayatıma kasteden bu davranışlar halen devam etmekte. Bu güzel ülkeye zarar veren; yönetmelikleri, usulü hiçe sayan yöneticilerin yollarını reddediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

‘DAVALAR ONURUM’

Töre’nin, Muğla’da göreve başladığı 2018’den itibaren mobbing sonucu istifa eden ya da emekliye ayrılan okul müdürleri olduğu iddia edildi. Töre, 2012-2017 yılları arasında Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı dönemde, görevden alınan ancak davayı kazanan müdürleri göreve iade etmemesi ile gündeme gelmişti. Töre’nin göreve iade etmediği müdürler, Töre hakkında 2016’da, suç duyurusunda bulundu. Eğitim-Bir-Sen tarafından 2016’da düzenlenen toplantıya katılan Töre, “Türkiye’de görevden alınan okul müdürlerinden geriye dönmeyen tek il biziz. Gerek paralel yapının açtığı davalar, gerekse bu arkadaşların açtığı davalar bizim onurumuzdur” ifadelerini kullanmıştı. Eski CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar da soru önergesi ile Töre hakkındaki iddiaları, 2016’da Meclis’e taşıyarak, “Sosyal Bilimler Lisesi’nde İlçe İnsan Hakları Kurulu’nca da onaylanan mobbing davası Pervin Töre tarafından örtbas edilmeye çalışılmıştır. Okullara gönderilen ödenekler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce, okul müdürünün Pervin Töre’ye yakınlığına göre düzenlenmektedir. İl Milli Eğitim Müdürü’nün ‘danışman öğretmenlik seçiminde’ çeşitli öznel yargılarla keyfi seçimler yaptığı görülmektedir” iddialarını dile getirmişti.

MİTİNGE ÇAĞRI

Töre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 27 Mayıs 2015’te Aydın’ı ziyareti öncesi resmi yazı ile “tüm ilçelerdeki ortaokul ve liselerin öğrenci, öğrenci velisi, öğretmen ve yöneticilerinin ziyarete katılmasını, katılma listelerinin de müdürlüğe bildirilmesini” istemişti. Töre, 6 Mayıs 2015’te de, Anneler Günü nedeniyle düzenlenen ve AKP Aydın 1. ve 3. sıra milletvekili adaylarının da katıldığı “kaynaşma ve istişare toplantısına” eğitim kurumlarında görev yapan “bayan yöneticilerin” katılmasını talep etmişti.

TBMM GÜNDEMİNE TAŞINDI

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, 9 Eylül günü hayatını kaybeden Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Vekili Hüdayi Baş’ın ölümüne “torpil baskısının” neden olduğu iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Girgin, “Basında yer alan iddialara göre, Baş’ın fenalaşarak hayatını kaybetmesinin nedeni, 4 kişilik usta öğretici kadrosu için açılan sınavlarda torpil yapmak istememesi üzerine, çeşitli düzeydeki Milli Eğitim yöneticilerinden baskı görmesiydi” dedi. Girgin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu iddiaları titizlikle araştırması gerektiğini ve eğer iddialar doğruysa hesap sorulmasını istedi.