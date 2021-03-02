Peş peşe büyük FETÖ operasyonları: Çok sayıda gözaltı var

02 Mart 2021 Salı, 09:08

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasıyla irtibatları olduğu anlaşılan ve kontörlü sabit telefon üzerinden örgütün sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, halen görevde bulunan bir albay, 4 binbaşı ve 2 yüzbaşı ile emekli bir albay ve daha önce ihraç edilmiş bir yüzbaşının da aralarında bulunduğu 24 şüpheli hakkında Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

İSTANBUL MERKEZLİ DİĞER OPERASYON: 40 GÖZALTI KARARI

İstanbul merkezli 7 ilde ise FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 40 kişiden 28'i yakalandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kayyım ataması yapılan ve FETÖ’nün ekonomik yapısında önemli bir yer tuttuğu belirtilen Kaynak Holding bünyesindeki şirketlerden, Sürat Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Venero Bilişim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. unvanlı şirket çalışanları hakkında yürütülen soruşturmada yeni delillere ulaştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında diğer bankalardan kredi çekerek ya da başka yöntemlerle Asya Katılım Bankasını fonlayan, tepe yönetim ile irtibat, örgüte müzahir dernek üyelikleri, Zaman gazetesi aboneliği, Kimse Yok mu Derneğine bağış ve aleyhlerinde örgüt üyesi olduklarına dair ifadeler olan 40 şüpheliye yönelik İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Erzurum, Kırklareli ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda haklarında gözaltı kararı verilen 40 şüphelinin 28’i yakalanarak gözaltına alındı.

Firari 12 şüpheliden 7’sinin yurt dışına kaçtıkları öğrenilirken, polis ülke içindeki diğer 5 FETÖ üyesinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.